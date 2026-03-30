Israel reivindica ataques contra la academia militar de la Guardia Revolucionaria de Irán

Universidad de Ciencia y Tecnología de Irán, tras un ataque aéreo de Israel. - Europa Press/Contacto/Marzieh Soleimani

MADRID 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han reivindicado ataques contra la principal universidad militar de la Guardia Revolucionaria, alegando que "se llevaban a cabo investigaciones y desarrollos de armamento avanzado".

Según señala en un comunicado el propio Ejército israelí, durante los últimos días fue atacado uno de los principales centros ubicado en el complejo de la universidad Imam Hosein, la principal institución académica militar de la Guardia Revolucionaria donde "se llevaban a cabo investigaciones y desarrollos de armamento avanzado".

Así ha señalado la "afiliación directa" de la universidad con la Guardia Revolucionaria, organización militar e ideológica de élite de las fuerzas armadas iraníes.

"Las FDI atacaron en múltiples ocasiones la infraestructura militar dentro de la universidad con el fin de infligir daños significativos a las capacidades del régimen en la producción y desarrollo de armas", ha señalado tras indicar que se han destruido túneles de viento subterráneos "utilizados por el régimen para la prueba y el desarrollo de misiles balísticos".

También se ha atacado un centro utilizado "para la investigación y desarrollo de armas químicas" y otras instalaciones que albergaba el "desarrollo de misiles balísticos y otras armas".

Estos ataques se suman a la oleada de ataques contra instalaciones de fabricación de armamento en nuevos ataques lanzados durante la noche contra Teherán, según informó el Ejército israelí este lunes, mientras sigue su 'hoja de ruta' militar mientras Estados Unidos exige a Teherán que llegue a un acuerdo para el cese de la guerra.

Las autoridades de Irán han confirmado más de 1.500 muertos por la ofensiva, entre ellos destacadas figuras como el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei; el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani; y los ministros de Defensa e Inteligencia, Aziz Nasirzadé e Esmaeil Jatib, respectivamente, así como altos cargos de las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad