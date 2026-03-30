Israel anuncia nuevos ataques contra fábricas de armas en Teherán, la capital de Irán

Imagen de archivo de un bombardeo sobre Teherán, la capital de Irán. - Europa Press/Contacto/Shadati

MADRID 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha anunciado este lunes que ha atacado instalaciones de fabricación de armamento en nuevos ataques lanzados durante la noche contra Teherán, la capital de Irán, en el marco de la ofensiva conjunta con Estados Unidos puesta en marcha a finales de febrero.

Las Fuerzas Armadas israelíes han indicado en un comunicado que durante los últimos dos días han logrado "atacar unas 40 instalaciones e industrias que producen y realizan actividades de investigaciones para el desarrollo de armamento".

"La Fuerza Aérea, bajo la precisa dirección de la Dirección de Inteligencia, completó anoche una oleada de ataques contra la infraestructura del régimen terrorista iraní en todo Teherán. Durante estos ataques se lanzaron más de 80 proyectiles a lo largo de varias horas, con el objetivo de alcanzar instalaciones de producción de armamento del régimen", ha indicado.

En este sentido, ha afirmado que entre las zonas alcanzadas por estos ataques se encontraban instalaciones "utilizadas para ensamblar misiles antiaéreos de corto alcance", que "representaban una amenaza para la libertad de acción de la Fuerza Aérea".

También han atacado un complejo destinado a la producción de componentes de armas "necesarios en procesos de desarrollo de misiles antitanque y misiles antiaéreos de pequeño tamaño" y otro utilizado para la "producción, investigación y desarrollo de motores para misiles balísticos".

"Las Fuerzas de Defensa de Israel siguen intensificando sus ataques contra las industrias militares del régimen con el fin de impedirle desarrollar la capacidad de producción que ha acumulado a lo largo de los años", ha apuntado.

Las autoridades de Irán han confirmado más de 1.500 muertos por la ofensiva, entre ellos destacadas figuras como el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei; el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani; y los ministros de Defensa e Inteligencia, Aziz Nasirzadé e Esmaeil Jatib, respectivamente, así como altos cargos de las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad.