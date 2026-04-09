Israel reivindica su responsabilidad en el asesinato el miércoles de un periodista de Al Jazeera en Gaza

Un grupo de personas frente a los restos de un vehículo bombardeado por Israel en la Franja de Gaza, ataque ejecutado el 8 de abril de 2026 en el que murió un periodista de la cadena de televisión qatarí Al Jazeera - Europa Press/Contacto/Hadi Daoud

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha reivindicado este jueves su responsabilidad en el asesinato el miércoles de un periodista de la cadena de televisión qatarí Al Jazeera en un bombardeo contra la Franja de Gaza al que ya señaló en 2024 como supuesto miembro del brazo armado del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Así, ha indicado en un comunicado que el periodista, Mohamed Wishah, era "un terrorista clave" en la "producción de cohetes y armas" de Hamás, antes de afirmar que "planeaba la ejecución de ataques terroristas contra elementos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) que operan en el centro de la Franja de Gaza".

"Durante la guerra, Wishah trabajó para producir drones, cohetes y armas, y estuvo implicado en la transferencia de armas a Gaza", ha dicho, antes de insistir en que "operaba bajo el disfraz de periodista de Al Jazeera y aprovechó esta identidad para promover actos terroristas contra las FDI y el Estado de Israel".

En este sentido, ha manifestado que "el terrorista contribuyó a mejorar las capacidades de la organización terrorista Hamás" y ha reiterado que sus fuerzas siguen desplegadas en zonas del enclave "en línea con el acuerdo" alcanzado en octubre de 2025 para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el futuro de la Franja, que llevó aparejado un alto el fuego.

Al Jazeera, que ha rechazado las acusaciones de Israel contra el periodista, ha tildado el ataque de "crimen atroz". "Supone una nueva y flagrante violación de todas las leyes y normas internacionales y refleja una política sistemática de ataques contra los periodistas y silenciamiento de la voz de la verdad", ha dicho la cadena.

"Mientras Al Jazeera está de luto por su corresponsal Mohamed Wishah, quien se unió a la cadena en 2018, afirma que su asesinato no fue un acto aleatorio, sino un crimen deliberado y directo destinado a intimidar a los periodistas e impedir que lleven a cabo su labor profesional", ha sostenido el medio qatarí.

Wishah murió el miércoles junto a otro palestino en un bombardeo ejecutado contra un vehículo en la principal carretera en la ciudad de Gaza (norte), con lo que ascienden a 262 los periodistas palestinos muertos por ataques israelíes, según datos de la oficina de prensa de las autoridades gazatíes, controladas por Hamás.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado en su último balance que desde el inicio del alto el fuego se han confirmado 733 muertos y 2.034 heridos, así como la recuperación de 759 cadáveres de zonas de las que se retiraron las tropas israelíes al hilo del citado acuerdo, en medio de denuncias de Hamás sobre continuas violaciones israelíes del pacto.

Asimismo, ha subrayado que desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial-- se han documentado 72.312 "mártires" y 171.134 heridos, si bien ha recalcado que aún hay cadáveres bajo los escombros y tirados en las calles.