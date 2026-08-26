Italia confirma el avistamiento de otros cuatro cadáveres tras el hundimiento de una barca con migrantes en Túnez

Archivo - Algunos de los chalecos salvavidas que ha entregado la ONG Open Arms a 70 migrantes que viajaban en una patera, a 8 de septiembre de 2021, en el Mar Mediterráneo, en las inmediaciones de Lampedusa, Sicilia (Italia) - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Costera de Italia ha confirmado este miércoles el avistamiento de otros cuatro cadáveres frente a las costas de Túnez después de un reciente hundimiento de una embarcación que trasladaba a migrantes tunecinos que pretendían llegar precisamente a costas del país europeo a través del mar Mediterráneo.

Así, ha indicado en un comunicado que "el Centro Nacional de Operaciones de la Guardia Costera italiana recibió el martes un informe de una embarcación perteneciente a una organización no gubernamental sobre tres cadáveres en avanzado estado de descomposición frente a la costa tunecina, aproximadamente a 36 millas náuticas (unos 66,7 kilómetros) de Zarzis, en una zona de responsabilidad de búsqueda y rescate libia y tunecina".

"Ese mismo día, una aeronave operada por una organización no gubernamental informó de otro avistamiento, aún se desconoce si está relacionado con el primero, sobre la presencia de un cadáver, también en avanzado estado de descomposición, en la misma zona marítima", ha especificado.

En este sentido, ha subrayado que estas informaciones han sido ya trasladadas a "centros de coordinación de rescate marítimo" en Túnez, Libia y Malta, sin que por ahora se haya confirmado que los cuerpos han sido ya recuperados.

El comunicado ha sido publicado dos días después de que las autoridades tunecinas confirmaran la recuperación de doce cadáveres tras el citado hundimiento frente a las costas de la provincia de Zarzis, al tiempo que resaltaron que las labores de búsqueda continuaban activas en la zona.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) estima en su página web que más de 1.700 personas han fallecido intentando cruzar el mar Mediterráneo para llegar a costas europeas, con más de 26.700 muertos desde 2014 en la ruta del Mediterráneo central, la más mortífera.