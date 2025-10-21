Italia localiza otros siete cadáveres, uno de ellos de un menor de edad, tras el naufragio de la semana pasada

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Costera de Italia ha anunciado este martes que ha localizado otros siete cadáveres, uno de ellos de un menor de edad, tras el naufragio de la semana pasada al sureste de la isla italiana de Lampedusa, cuando recuperaron los restos de una persona, mientras que cerca de veinte más estaban desaparecidas.

"Tras una solicitud de cooperación de la autoridad (de la zona de búsqueda y rescate) de Malta, el buque Dattilo -CP940 de la Guardia Costera italiana ha completado las operaciones de rescate en el mar en las últimas horas. Se recuperaron siete cuerpos: un hombre, cinco mujeres y un menor", reza un comunicado.

Según recuerda, las operaciones se remontan al naufragio de la noche del 16 al 17 de octubre, cuando las autoridades avistaron una embarcación que había volcado con personas a bordo. "La búsqueda involucró inicialmente a un buque mercante que pasa por la zona y una patrulla de la Guardia Costera, rescatando a once personas y recuperando un cuerpo", ha recordado.

También participaron varias aeronaves maltesas, la Agencia Europea de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional (Frontex) y la Guardia di Finanza (Policía Financiera Italiana). Roma ha sostenido que, a pesar de la "continua vigilancia" por parte de la Armada y la Guardia Costera, las labores se extendieron durante varios días por las "adversas" condiciones meteorológicas y marítimas.

En lo que va de año, alrededor de 1.300 personas han muerto o desaparecido en la ruta migratoria marítima del Mediterráneo Central, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que eleva a más de 25.400 las víctimas registradas desde que comenzaron a recopilarse registros en 2014.