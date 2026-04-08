Italia pedirá explicaciones a Israel por daños a un vehículo italiano de la FINUL por parte del Ejército

El ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani - Europa Press/Contacto/Cristiano Minichiello

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, pedirá explicaciones al Gobierno de Israel después de que un vehículo italiano que formaba parte de un convoy de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) y que transportaba personal a la capital libanesa, Beirut, para su posterior repatriación resultara dañado por disparos "de advertencia" del Ejército israelí.

"Un convoy de la FINUL italiano que transportaba personal a Beirut para su repatriación fue interceptado por el Ejército. Disparos de advertencia israelíes dañaron uno de nuestros vehículos. Afortunadamente, nadie resultó herido, pero el convoy tuvo que regresar", ha explicado el ministro ante la Cámara de Diputados, desde donde ha recordado que las Fuerzas Armadas israelíes "no tienen autoridad para atacar a los militares italianos".

Tajani ha informado de que "pedirá información al embajador israelí en Italia sobre lo sucedido". "Nuestra prioridad es la seguridad de los más de 1.000 soldados participan en la misión de la UNIFIL y en la misión bilateral del MIBIL", ha indicado, agregando que han reiterado esta postura "con firmeza" a todas las partes.

El titular de Exteriores italiano ha recordado además ante la Cámara que "las fuerzas de paz de la ONU no deben ser blanco de ataques ni intimidación de ningún tipo" en Líbano. "Seremos inflexibles al respecto", ha expresado.

Esto se produce después de que la FINUL denunciase en la víspera que el Ejército de Israel detuvo a un 'casco azul' tras bloquear otro convoy logístico en Líbano, si bien lograron liberar al miembro de las fuerzas de paz "en menos de una hora" después de contactar con el lado israelí.

La ministra de Defensa española, Margarita Robles, ha desvelado este miércoles que el 'casco azul' tenía nacionalidad española y fue liberado tras trasladar España su "más enérgica protesta" después del bloqueo del convoy, que pretendía llevar alimentos y otros recursos al contingente indonesio.