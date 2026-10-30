Italia recuerda a los militares fallecidos en Bosnia mientras la Fiscalía militar abre una investigación

Circo Maximo de Roma donde se ha homenajeado a los militares italianos muertos en el accidente en Bosnia. - Valentina Stefanelli / Zuma Press / Europa Press

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Italia han recordado este viernes a los cuatro militares fallecidos en Bosnia y Herzegovina al estrellarse un helicóptero de la operación EUFOR Althea, la misión de la Unión Europea en el país, mientras que la Fiscalía militar de Roma ya ha abierto una investigación sobre el suceso.

"Simone, Claudio, Franco Adriano, Laura. Cuatro vidas perdidas al servicio de Italia. Hoy mis pensamientos están con ellos y con sus seres queridos", ha señalado la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en un mensaje en redes sociales tras participar en un acto en conmemoración en el Circo Máximo de Roma junto al titular de Defensa, Guido Crosetto.

"Sé que ninguna palabra puede llenar un vacío tan grande. Pero estar aquí es un deber. Abrazar a quienes sufren, honrar la memoria de quienes hemos perdido, acompañar a los heridos y a sus seres queridos en estos momentos difíciles", ha afirmado, al tiempo que ha invitado a que los ciudadanos depositen flores en el lugar donde las autoridades han recordado a las víctimas del accidente, que dejó ademas otros once militares heridos.

Por su parte, la Fiscalía militar de Roma ha abierto una investigación sobre el incidente, sin que hayan trascendido más detalles salvo que al frente estará el fiscal Marco De Paolis.

Inmediatamente después del acto en Roma, Crosetto se ha desplazado a Bosnia para estar junto a "rendir homenaje a los caídos" y "estar cerca de los militares heridos". De esta forma ha señalado que se asegurará personalmente de "sus condiciones" en el desplieguen y de "llevarles la cercanía tangible y el afecto de toda la Defensa y del país".

"Quisiera poder encontrar las palabras justas, poder dar una respuesta, poder aliviar al menos un poco el dolor de quienes están viviendo estas horas terribles", ha explicado antes de partir y explicar que en momentos como este "no sirven las palabras" sino "estar ahí".