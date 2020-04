Italia registra un récord de más de 2.500 altas en un día y supera ya los 172.000 contagiados

Personal sanitario en una UCI en Roma - Cecilia Fabiano/LaPresse via ZUM / DPA

En el último día se han sumado otros 575 fallecidos pero los hospitalizados caen al mínimo desde hace tres semanas

ROMA, 17 (EUROPA PRESS)

Italia ha registrado en las últimas 24 horas una cifra récord de personas que han superado la enfermedad Covid-19 desde que comenzó la pandemia mientras que el dato de personas hospitalizadas es la menor desde el pasado 27 de marzo, según ha informado este viernes el jefe de Protección Civil, Angelo Borrelli.

En el último día, la cifra de contagios ha ascendido a los 172.434 desde el inicio de la pandemia, después de que se hayan sumado otros 355 casos positivos más, excluyendo fallecidos y curados. En lo que se refiere a los fallecidos, ha habido otros 575 decesos, un dato algo superior a la del día anterior, lo que eleva a 22.745 el total de fallecimientos.

En lo que se refiere a los pacientes que han superado la enfermedad ascienden ya a 42.727, después de que en el último día otras 2.563 personas se hayan curado, "la cifra más alta en términos absolutos desde el inicio" de la pandemia, ha resaltado el jefe de Protección Civil.

Borrelli ha resaltado que sigue disminuyendo la presión sobre los hospitales y se mantiene la "ralentización de la curva", lo cual ha atribuido a las medidas restrictivas que se han mantenido en las últimas semanas. Así, actualmente hay 2.828 personas internadas en la UCI, 124 menos, mientras que los hospitalizados son 25.786, 1.107. Por contra, el 73 por ciento de los casos positivos activos --78.364-- están en sus casas asintomáticos o con síntomas leves.

El presidente del Consejo Superior de Sanidad, Franco Locatelli, ha resaltado que hace dos semanas, el 3 de abril, había ingresados en la UCI 4.063 pacientes. "Esto da una idea de cuánto se ha aligerado la presión" y da más margen para atender tanto a los pacientes graves de Covid-19 como a otros que lo necesitan, ha subrayado. Además, ha recordado que antes de la pandemia había algo más de 5.000 camas de UCI en todo el país.

Asimismo, también ha resaltado que de los casi 66.000 test que se han hecho en las últimas 24 horas, solo el 5,35 por ciento han resultado positivos, "un dato importante". "Esto también es un indicador de la eficacia de las medidas adoptadas en términos de confinamiento para contener la propagación", ha agregado.

"NO HABRÁ CERO CASOS EN MAYO"

Por su parte, el director de enfermedades contagiosas del Instituto Superior de Sanidad (ISS), Giovanni Rezza, ha advertido de que Italia no llegará a "cero casos en mayo" puesto que el virus sigue circulando, aunque menos. "No hay una masa de población suficiente que se haya contagiado" por lo que los ciudadanos "siguen siendo susceptibles y lo que ocurrió hace dos meses podría volver a ocurrir si no estamos atentos", ha prevenido.

En cuanto a por qué ha seguido habiendo contagios después del confinamiento, Rezza ha identificado tanto los hospitales como las residencias de ancianos como "focos" pero también las familias. "Probablemente la mayor parte de los contagios ocurridos tras el confinamiento han sido intrafamiliares", ha afirmado, reconociendo que "el aislamiento domiciliario comporta un mayor riesgo" de este tipo de contagios.

De cara a la esperada 'fase 2', el también miembro del comité técnico-científico que asesora al Gobierno ha advertido de que habrá que mantener el distanciamiento social e identificar rápidamente los focos. Es decir, ha añadido, "identificación rápida de casos, diagnóstico, aislamiento, localización de contactos y aislamiento, y acciones de contención", lo que podría incluir el establecimiento de "zonas rojas".

CAMPANIA AMENAZA CON CERRAR SUS FRONTERAS

Por otra parte, continúa el debate en torno a la eventual reapertura en Lombardía, la región más afectada. Así, el presidente de Campania, Vincenzo De Luca, ha advertido este viernes de que cerrará las fronteras de la región si las regiones del norte llevan a cabo una "carrera hacia delante" pese a que aún tienen "una presencia masiva de contagios".

En un directo en su perfil de Facebook, De Luca ha defendido que la necesidad de "un gran sentido de responsabilidad, partiendo de datos concretos" antes de pedir la reanudación de las actividades. "En Lombardía, todavía ayer, hubo cerca de 1.000 nuevos contagios. En Véneto, que está mejor, hubo casi 400 nuevos contagios. En Piamonte, hubo 800 nuevos contagios", ha enumerado.

"Esta es la realidad que tenemos delante nuestro. Si una región de Italia con la situación epidemiológica para nada tranquilizadora acelera de forma irresponsable e incoherente con los datos de contagio, corre el riesgo de perjudicar a toda Italia", ha defendido. Si esto ocurre, ha advertido, "Campania cerrará sus confines". "Emitiremos una ordenanza con la cual prohibiremos la entrada a Campania de los ciudadanos procedentes de regiones con contagios aún en curso", ha precisado.

