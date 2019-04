Iván Duque ordena la detención del exguerrillero de las FARC conocido como 'El Paisa'

Publicado 27/04/2019 4:41:55 CET

El presidente de Colombia, Iván Duque, ha ordenado este sábado la detención del exguerrillero de las FARC conocido con el alias de 'El Paisa', tras conocer la orden de los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

"He ordenado a nuestra Policía capturar a alias 'El Paisa'. En Colombia no debe haber impunidad para delincuentes de lesa humanidad. Hay que reivindicar a las víctimas. Nuestro país reclama justicia, verdad, reparación y no repetición", ha señalado Duque a través de su cuenta en la red social Twitter.

La JEP retiró el beneficio de libertad condicional al exguerrillero de las FARC Hernán Darío Velásquez Saldarriaga, alias 'El Paisa', por considerar "muy graves" sus incumplimientos ante esta jurisdicción al no presentarse a las audiencias, según ha recogido la emisora Radio Caracol.

'El Paisa' podría enfrentarse tras su detención a entre cinco y ocho años de cárcel. Aún así, la JEP considera que no se ha comprobado que haya vuelto a la lucha armada, que sería el incumplimiento más grave.

En marzo, la JEP anunció que el exguerrillero, había incumplido, una vez más, con su obligación de comparecer ante la Sala de Reconocimiento de la JEP en el marco de las investigaciones un caso sobre la retención ilegal de personas por parte del grupo armado.

Además, recordó que "la primera condición para mantener los beneficios de la JEP es comparecer cuando se es llamado". "Otras condiciones son: no reincidir y contribuir con la satisfacción de los derechos de las víctimas", añadieron.

'El Paisa' y el antiguo 'número dos' de las FARC, Iván Márquez, están desaparecidos desde el pasado verano. En estos meses solo se han pronunciado en contadas ocasiones a través de cartas en las que han acusado al Estado de traicionar los textos de La Habana.

En octubre, la JEP abrió un "incidente de verificación" alertada por la noticia de que 31 exguerrilleros, incluido 'El Paisa', estaban fuera de Colombia. El acuerdo de paz no obliga a permanecer en territorio nacional, pero sí a realizar los trabajos a los que se han comprometido con las comunidades afectadas por el conflicto armado.

'El Paisa' fue el único de esos 31 exguerrilleros que no se presentó ante la JEP para confirmar su adhesión al acuerdo de paz, lo que puso en marcha la maquinaria para comprobar que no ha retomado las armas. De momento, se están realizando pruebas.