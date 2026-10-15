La Izquierda, Los Verdes y los socialdemócratas retoman las conversaciones para formar gobierno en Berlín

Votación en las elecciones en Berlín el 20 de septiembrede 2026 (archivo) - Michael Kuenne / Zuma Press / Europa Press

BERLÍN 15 Oct. (DPA/EP) -

Las delegaciones de La Izquierda, Los Verdes y el Partido Socialdemócrata (SPD) han reanudado este jueves sus conversaciones exploratorias sobre una posible coalición de gobierno regional en Berlín, suspendidas el martes y marcadas por las distancias entre las formaciones en varios aspectos, incluida la socialización de grandes empresas inmobiliarias.

Las conversaciones han sido retomadas cerca de tres semanas y media después de las elecciones al Parlamento regional y dos días después de que el SPD y Los Verdes anunciaran la suspensión de los contactos después de alcanzar un acuerdo por el que el último de estos partidos --el más votado de las elecciones de mediados de septiembre-- accedía a combatir conjuntamente el antisemitismo.

Según las informaciones recogidas por la agencia alemana de noticias DPA, las partes mantienen importantes diferencias en torno a la citada socialización de empresas y la cuestión de cómo se van a financiar muchos de los proyectos prometidos durante la campaña electoral, ante el riesgo de que se produzcan déficits de miles de millones de euros en el presupuesto regional.

Además, el jefe del grupo parlamentario del SPD, Steffen Krach, ha presionado en materia de seguridad interior, llegando a destacar la semana pasada que la futura coalición debe "manifestar un compromiso claro con una Policía fuerte y con un Servicio de Protección de la Constitución fuerte", lo que choca con la voluntad de La Izquierda de disolver el último organismo y, como primer paso, limitar sus competencias de vigilancia, así como las de la Policía.

A ello se suman las críticas dentro de los partidos hacia los equipos negociadores, especialmente después de la inesperada suspensión de las conversaciones durante la jornada del martes, que habría provocado un gran malestar entre muchos de los participantes.

"La interrupción se produjo con demasiada precipitación", ha señalado Aziz Bozkurt, miembro de la ejecutiva regional del SPD. "Creo que lo que ha ocurrido por parte de los tres partidos es un pequeño desastre de comunicación", ha añadido.

Bozkurt ha hecho así referencia a las tensiones en torno a la sesión constitutiva del grupo parlamentario de La Izquierda, en la que se rechazó a grupos como el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y se defendió el derecho de Israel a existir, si bien se quedaba corta en algunos puntos respecto a la declaración tripartita de la semana pasada, lo que llevó a Los Verdes y el SPD a suspender las conversaciones.

Sin embargo, los tres partidos acordaron el miércoles incluir en el acuerdo de coalición su declaración conjunta sobre la lucha contra el antisemitismo en caso de que se formara un Gobierno, tal y como comunicó por la tarde la presidenta del grupo parlamentario de La Izquierda y posible futura alcaldesa de Berlín, Elif Eralp. "Hemos llegado a un acuerdo, se han aclarado los malentendidos entre nosotros", explicó.