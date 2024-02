Jamenei pide una participación "masiva" en las elecciones legislativas y a la Asamblea de Expertos en Irán

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, ha apelado este miércoles a una participación "masiva" en las elecciones legislativas y a la Asamblea de Expertos que se celebrarán este viernes, antes de abundar en que la votación "es una garantía de seguridad nacional".

Jamenei ha señalado que las elecciones supondrán "una decepción para los enemigos que tienen sus ojos en Irán" debido a que la población demostrará con su papel que "son un pilar para solucionar problemas, para el progreso de Irán y la correcta administración del país".

"Todos los que aman Irán y a la República Islámica, la revolución, el poderío nacional y el progreso irán a las urnas el viernes", ha señalado, al tiempo que ha defendido que las elecciones "son resultado de los grandes esfuerzos y sacrificios en la lucha contra el régimen tiránico", en referencia al sah, derrocado en la Revolución Islámica de 1979.

Así, ha insistido en que los comicios deben contar con una "participación masiva" y ha destacado que "hay señales de entusiasmo electoral en todo el país", según un comunicado publicado por la oficina de Jamenei a través de su página web.

"Estados Unidos, la mayoría de los europeos, los malignos sionistas, los capitalistas y las grandes compañías que siguen de cerca los asuntos de Irán por distintos motivos tienen miedo a la participación del pueblo de Irán en las elecciones", ha argumentado.

De esta forma, reiterado que las elecciones son" "una manifestación del poder nacional" y ha argüido que, sin ello, "no existirá nada". "Si el enemigo ve debilidad en los iraníes a nivel de poder nacional, amenazará la seguridad nacional desde varios ángulos", ha advertido.

"No acusamos a nadie, pero recordamos que las elecciones deben ser vistas desde la perspectiva de la seguridad nacional y no desde las facciones. Todo el que amen el país, la nación y la seguridad nacional debe saber que si son unas elecciones débiles, todo el mundo perderá", ha manifestado.

"Desafortunadamente, hay gente que expresa sus dudas hacia las elecciones y anima a no participar en ellas. Creo que esta gente debería pensar un poco", ha dicho. "No votar no soluciona ningún problema en el país", ha resaltado.

En este sentido, ha hecho referencia a los llamamientos al boicot por parte de grupos opositores que argumentan que las elecciones no cambiarán nada debido a que serán manipuladas y que abogan por una baja participación para demostrar que las autoridades no cuentan con respaldo popular.

Sin embargo, Jamenei ha señalado que "un Parlamento firme será capaz de hacer grandes cosas y dar grandes pasos" "Depositar un voto en una urna es una tarea fácil, pero tiene grandes resultados. Deben aprovechar esta oportunidad", ha zanjado.