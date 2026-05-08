Japón confirma su respaldo al plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental

Archivo - El ministro de Exteriores de Japón, Toshimitsu Motegi - Europa Press/Contacto/Grigory Sysoyev - Archivo

MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Japón ha expresado este viernes su "satisfacción" por la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el Sáhara Occidentel en la que se respalda la negociación entre las partes sobre la base del plan de autonomía de marroquí y se sostiene que una "verdadera autonomía" podría ser "la solución más factible" para resolver el conflicto.

Esta postura viene recogida en una declaración conjunta firmada por los ministerios de Exteriores de Japón y Marruecos, al término de un encuentro por videconferencia de los responsables de las dos carteras, Toshimitsu Motegi y Naser Burita, respectivamente.

La declaración, de cinco folios y once apartados, solo menciona el Sáhara Occidental en el primero de ellos, sobre "cooperación política", en el que se indica además que el país asiático "expresó su apoyo al secretario general de Naciones Unidas (António Guterres) y a su enviado personal para facilitar y llevar a cabo negociaciones basadas en la propuesta de autonomía de Marruecos (Staffan de Mistura), con vistas a lograr una resolución justa, duradera y mutuamente aceptable del conflicto".

Asimismo, las autoridades japonesas han emplazado a las dos partes a mantener las conversaciones "sin condiciones previas" y han reiterado su disposición a "actuar, teniendo en cuenta su posición y la evolución actual de la situación, incluido a nivel diplomático y económico".

La antigua colonia española fue ocupada por Marruecos en 1975 pese a la resistencia del Frente Polisario, con quien se mantuvo en guerra hasta 1991, cuando ambas partes firmaron un alto el fuego con vistas a la celebración de un referéndum de autodeterminación. Las diferencias sobre la elaboración del censo y la inclusión o no de colonos marroquíes ha impedido hasta el momento su convocatoria.

La negociación actual se basa en la resolución 2797, adoptada por el Consejo de Seguridad el 31 de octubre de 2025 a propuesta de Estados Unidos. El texto respalda por primera vez al máximo nivel de la ONU el plan de autonomía marroquí como base para una solución negociada al contencioso.