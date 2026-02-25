Japón denuncia el arresto de un nacional en Teherán

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi - Europa Press/Contacto/POOL

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Japón ha denunciado este miércoles la detención de un nacional en Teherán, capital de Irán, a mediados de enero de 2026, por lo que ha exigido "enérgicamente" a las autoridades del país centroasiático que lo pongan en libertad.

El subsecretario de gabinete del Ejecutivo japonés, Masanao Ozaki, ha indicado en una rueda de prensa recogida por la cadena NHK que el arresto tuvo lugar el pasado 20 de enero, sin aportar más detalles sobre las circunstancias o los motivos de la detención ni la identidad del afectado, "para proteger (su) privacidad".

"Desde que se conoció el incidente de la detención, el Gobierno ha instado encarecidamente a la parte iraní a que lo libere lo antes posible. También estamos en contacto con el detenido, su familia y otras partes relacionadas, y le brindamos el apoyo necesario. Nos gustaría seguir brindando el máximo apoyo posible desde la perspectiva de la protección de los ciudadanos japoneses", ha agregado.

Ozaki ha respondido así al ser preguntado sobre la veracidad de las informaciones de Iran International --una cadena de televisión satelital en persa con sede en Londres-- que apunta a que el detenido es un periodista de NHK, un extremo que no ha confirmado. La cadena nipona, por su parte, se ha limitado a defender que "siempre priorizamos la seguridad de nuestro personal. No hay nada que podamos decir en este momento".