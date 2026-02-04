Japón emite alertas por posibles avalanchas tras registrar 35 muertos en plena tormenta de nieve

Archivo - Tormenta de nieve en Tokio, Japón - Rodrigo Reyes Marin/ZUMA Press W / DPA - Archivo

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Japón han emitido este miércoles alertas por posibles avalanchas en zonas del oeste del país, donde han confirmado de momento 35 muertos y casi 400 heridos por las fuertes tormentas de nieve que azotan la zona desde hace aproximadamente dos semanas.

La prefectura más afectada por las nevadas es la de Niigata, situada en el noroeste, seguida por Akita y Amomori. Muchos de los fallecidos se encontraban en el exterior retirando la nieve de la fachada de sus viviendas, según informaciones del diario 'The Japan Times'.

Las autoridades han advertido de que la cantidad de nieve sigue siendo alta y continúa acumulándose en las calles de muchas ciudades del oeste del país. El gobernador de Aomori, Soichiro Miyashita, emitió el martes una alerta por desastre y pidió entonces el despliegue del Ejército para garantizar la seguridad de la población debido al nivel histórico de nieve.

La situación ha llevado al cierre de los colegios y los comercios de muchas de estas localidades, donde la gran mayoría de los residentes se han topado con problemas a la hora de abandonar sus casas.

"Pido a la población mantenerse alerta y tomar medidas para garantizar su propia seguridad, especialmente ante el riesgo de avalancha", ha manifestado Masanao Ozaki, portavoz del Gobierno.

De momento, numerosos efectivos de las Fuerzas Armadas se encuentran ya desplegados en las calles para ayudar a los residentes a retirar la nieve y evitar un mayor número de fallecidos.