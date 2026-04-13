Japón traslada a Pakistán la necesidad de un acuerdo definitivo cuanto antes entre Irán y EEUU

La primera ministra japonesa, Sanae Taikachi, hace dos semanas en una rueda de prensa en Tokio. - Europa Press/Contacto/POOL

MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, ha pedido este lunes a Irán y a Estados Unidos que lleguen a un acuerdo final "cuanto antes" para la paz en Oriente Próximo y la normalización del tránsito comercial en el estrecho de Ormuz, después de una primera ronda de negociaciones en Pakistán que se saldó sin un pacto.

"Lo más importante es que se llegue a un acuerdo definitivo cuanto antes mediante el diálogo", ha asegurado la primera ministra, tras una llamada con su homólogo pakistaní, Shehbaz Sharif, según ha recogido la agencia de noticias japonesa Kiodo.

A su vez, Takaichi ha querido agradecer el papel de mediador al primer ministro de Pakistán durante las conversaciones celebradas en Islamabad este fin de semana, las cuales han finalizado sin un acuerdo de paz después de más de 20 horas de negociaciones.

Previamente, el portavoz del Gobierno japonés, Minoru Kihara, ha afirmado que cree que un "acuerdo final" podría llegar pronto tras la primera ronda de negociaciones. "Esperamos que esto no siga escalando, y que el tránsito para la navegación por el estrecho de Ormuz sea factible", ha informado Kihara, asegurando que Japón vigila de cerca la situación.

Por su lado la oficina de Sharif ha señalado que ambos dirigentes mantuvieron una "cálida y cordial" conversación, centrada en la marca del proceso en Islamabad. Tras agradecer el apoyo a la facilitación paquistaní, el primer ministro ha indicado su agradecimiento a Estados Unidos e Irán por sus largas conversaciones durante el sábado.

Sharif ha recalcado que seguirá con los esfuerzos para asegurar que el alto el fuego pactado entre Wahington e Islamabad continúa vigente.

En todo caso, el Gobierno nipón no se ha querido pronunciar sobre si se plantea intervenir de alguna forma en la normalización del tránsito comercial por el estrecho, el cual podría estar amenazado por minas implantadas por Irán para reforzar su bloqueo comercial.

Japón, como muchos otros países, depende en gran medida de la reapertura del estrecho de Ormuz, ya que un 90% del petróleo que recibe proviene de Oriente Medio.

Las conversaciones de paz fallidas tuvieron lugar en Islamabad días después de que Estados Unidos e Irán pactaran un alto el fuego de dos semanas --puesto en duda por los ataques de Israel contra Líbano-- y tenían como objetivo un acuerdo final para el fin de la ofensiva contra Irán, lanzada por sorpresa en medio de conversaciones entre Washington y Teherán para intentar lograr un nuevo acuerdo nuclear.