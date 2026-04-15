El jefe de Asuntos Humanitarios de la ONU reclama más fondos para Sudán: "El mundo no ha estado a la altura"

Archivo - El secretario general adjunto de Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios, Tom Fletcher - Europa Press/Contacto/Bianca Otero - Archivo

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general adjunto de Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios, Tom Fletcher, ha lamentado este martes que "el mundo no ha estado a la altura" de la situación en Sudán tres años después del inicio de la guerra y ha reclamado acciones inmediatas para detener la violencia, proteger a la población civil y financiar una respuesta que, actualmente, "carece de fondos suficientes" para paliar "la mayor crisis humanitaria del mundo".

"Mañana se cumplen tres años de guerra en Sudán. Tres años en los que un país con un inmenso potencial ha quedado devastado", ha afirmado Fletcher en un comunicado en el cual ha aseverado que "este sombrío y aleccionador aniversario marca otro año en el que el mundo no ha estado a la altura de las circunstancias en Sudán", que, con "casi 34 millones de personas --casi dos de cada tres--" necesitadas de ayuda humanitaria, sufre "la mayor crisis humanitaria del mundo".

A este respecto, el responsable de la ONU ha alertado de la agudización del hambre "con la llegada de la temporada de escasez", con la que "cientos de miles de niños sufren desnutrición aguda y millones se ven privados de educación". Al tiempo, "las mujeres y niñas se enfrentan a una violencia sexual sistemática y brutal" y los ataques armados no cesan: "En los primeros tres meses de este año, cerca de 700 civiles murieron en ataques con drones", ha advertido.

En este contexto, Fletcher ha destacado que "millones de personas han sido expulsadas de sus hogares en todo Sudán y más allá de sus fronteras, con comunidades enteras despobladas y familias desarraigadas una y otra vez", mientras "el riesgo de una mayor inestabilidad regional es alto".

Por ello, el jefe de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas ha rendido "homenaje a la valentía" de las organizaciones humanitarias que en 2025 brindaron ayuda a 17 millones de personas, pero ha lamentado que, con un objetivo de 20 millones para 2026, "la respuesta carece de fondos suficientes".

"Necesitamos actuar ahora: detener la violencia, proteger a la población civil, garantizar el acceso a las comunidades en mayor peligro y financiar la respuesta", ha reclamado Fletcher desde Berlín, donde este miércoles se celebrará la tercera Conferencia Ministerial Internacional sobre Sudán.