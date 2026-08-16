El jefe del CENTCOM concluye su gira de diez días por Oriente Próximo, tras visitar seis países y el USS Abraham Lincoln

CENTCOM concluye una gira de diez días por Oriente Medio con visitas a seis países y al USS Abraham Lincoln - CENTCOM

MADRID 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), el almirante Brad Cooper, ha finalizado este sábado una gira de diez días por Oriente Próximo durante la que ha recorrido seis países y ha visitado el portaaviones estadounidense USS Abraham Lincoln, desplegado en aguas del mar Arábigo.

El viaje, concluido este 15 de agosto, ha llevado al comandante estadounidense a Bahréin, Irak, Israel, Jordania, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, países en los que ha mantenido encuentros con responsables civiles y militares de alto nivel.

Cooper ha aprovechado también el desplazamiento para reunirse con efectivos estadounidenses desplegados en la región, donde actualmente operan más de 50.000 militares de Estados Unidos en el marco de distintas misiones.

Durante sus estancias en tierra, el responsable del CENTCOM ha reconocido la labor de varios militares, ha participado en actos de reenganche de tropas y ha supervisado el relevo al frente de la Fuerza Conjunta Combinada - Operación Resolución Inherente (CJTF-OIR), según ha informado el propio mando en un comunicado compartido en redes sociales.

La gira también ha incluido una visita al USS Abraham Lincoln (CVN 72), donde Cooper se ha reunido con marineros e infantes de Marina desplegados a bordo. Se trata de la segunda visita del comandante al portaaviones este año, después de la realizada en febrero junto al enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, y al asesor y yerno de Donald Trump, Jared Kushner.

En esta nueva visita, Cooper se ha dirigido al conjunto de la tripulación y ha destacado su compromiso durante el despliegue, además de mantener encuentros con militares de menor rango y entregar reconocimientos a varios efectivos.

"El Grupo de Ataque del Portaaviones Lincoln es un equipo sólido de estadounidenses de alto rendimiento que se mantiene firme, con un enorme y justificado orgullo por todo lo que ha conseguido", ha manifestado Cooper. "La Historia registrará este despliegue como uno de los más intensos desde el punto de vista operativo y de mayor trascendencia de la era moderna", ha continuado.

El USS Abraham Lincoln, cuya base se encuentra en San Diego (California), inició su actual despliegue en noviembre y llegó a Oriente Próximo en enero. Desde entonces, el grupo de ataque ha efectuado miles de vuelos de combate en apoyo de la denominada operación 'Furia Épica', además de participar en operaciones destinadas a reforzar la seguridad regional y en el bloqueo naval estadounidense que Washington mantiene contra Irán.