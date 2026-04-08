El jefe de DDHH de la ONU condena la "espantosa masacre" de Israel en Líbano y pide una investigación

Efectivos del Ejército y emergencias de Líbano en medio de los ataques de Israel contra Beirut - Europa Press/Contacto/Nicolas Cleuet

Ve "inconcebible" que una oleada de ataques apenas horas después de que EEUU e Irán alcancen una tregua

El CICR alerta de que los libaneses necesitan "urgentemente un respiro de la violencia"

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha condenado la oleada de ataques de Israel contra Líbano que ha dejado en un solo día más de 250 muertos, lamentando la "espantosa" magnitud de unos bombardeos lanzados coincidiendo con la tregua de doce días alcanzada entre Irán y Estados Unidos, lo que considera "inconcebible".

"La magnitud de la masacre y la destrucción que se vive hoy en el Líbano es sencillamente espantosa. Una masacre de este calibre, pocas horas después de acordar un alto el fuego con Irán, resulta inconcebible. Ejerce una enorme presión sobre una paz frágil, que los civiles necesitan tan desesperadamente", ha manifestado en un comunicado, en el que ha pedido "una investigación rápida e independiente de todas las presuntas violaciones" cometidas.

"Los responsables deben ser llevados ante la Justicia", ha reclamado, al tiempo que ha recordado que "el Derecho Internacional Humanitario establece claramente que se debe proteger a los civiles y las infraestructuras civiles".

En este sentido, ha incidido en que "todos y cada uno de los ataques deben cumplir los principios fundamentales del Derecho Internacional Humanitario de distinción, proporcionalidad y precaución para proteger a los civiles". "Estos principios no son negociables y deben respetarse siempre, sean cuales sean las circunstancias del conflicto armado", ha defendido.

Turk ha insistido en que la comunidad internacional actúe "con rapidez para ayudar a poner fin a esta pesadilla" y al hilo ha advertido de que "la magnitud" de los ataques de Israel en Líbano además de las declaraciones de sus representantes --en particular de los ministros ultraderechistas Bezalel Smotrich y Ben Gvir-- sobre "la intención de ocupar o incluso anexionar partes del sur de Líbano, es profundamente preocupante".

Así, ha asegurado que "los esfuerzos por llevar la paz a toda la región seguirán siendo incompletos mientras el pueblo libanés siga viviendo bajo fuego continuo, desplazado por la fuerza y con el temor de nuevos ataques".

También ha condenado los bombardeos de Israel el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) que en un comunicado se ha mostrado "indignado por la devastadora ola de muertes y destrucción" incidiendo que han tenido lugar en áreas "densamente pobladas" de todo Líbano.

"La población de todo Líbano contenía la respiración a la espera de un acuerdo de alto el fuego, pero una oleada de ataques mortales sumió al país en el pánico y el caos", ha denunciado jefa de la delegación del CICR en Líbano, Agnès Dhur, donde ha lamentado que los libaneses buscan "una seguridad que parece cada vez más inalcanzable" después de que Israel y Estados Unidos lanzaran el 28 de febrero su ofensiva contra Irán.

Dhur ha incidido en que "cualquier acuerdo integral para la región debe tener en cuenta la seguridad, la protección y la dignidad de la población civil en Líbano". "Tras más de cinco semanas de hostilidades, la población necesita urgentemente un respiro de la violencia", ha apuntado, antes de hacer un llamamiento "urgente" para que "todas" las partes implicadas en el conflicto garanticen la seguridad de la población civil y las infraestucturas civiles.

La Defensa Civil libanesa ha confirmado que el número total de muertos asciende a 254, mientras que otras 1.165 personas han resultado heridas por estos ataques. Por regiones, Beirut acumula la mayor cantidad de muertes, un total de 92 y otros 742 heridos, mientras que en los suburbios de la capital se han registrado 61 muertes y 200 heridos.

El Ejército de Israel ha acrecentado sus ataques contra el país vecino coincidiendo con el anuncio de una tregua de doce días entre Estados Unidos e Irán. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y la Casa Blanca aseguran que el acuerdo no incluye a Líbano, contradiciendo lo manifestado por las autoridades de Pakistán, país que se ha erigido en mediador y que albergará conversaciones entre Washington y Teherán este fin de semana.

Las autoridades libanesas han elevado en su último balance, publicado el martes, a más de 1.500 los muertos y 4.600 los heridos por los ataques de Israel, que dejan además más de un millón de desplazados, mientras que al menos otras 200.000 han cruzado a la vecina Siria desde el 2 de marzo, de acuerdo a los datos del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR).