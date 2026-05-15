El jefe de DDHH de la ONU condena la última oleada de bombardeos de Rusia contra Ucrania

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, durante una visita oficial a México en abril de 2026 (archivo) - Europa Press/Contacto/Luis Barron

MADRID, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha condenado la última oleada de ataques lanzada por Rusia contra Ucrania, que dejó el jueves 24 muertos en la capital, Kiev, y ha pedido a las partes que actúen "inmediatamente" para poner fin a los combates.

"Durante las últimas 24 horas, las Fuerzas Armadas rusas lanzaron uno de los mayores ataques con armas de largo alcance contra Ucrania desde el inicio de su invasión a gran escala", ha dicho, antes de criticar "la reanudación de estos ataques masivos, que han provocado víctimas civiles en todo el país", después del alto el fuego entre el 9 y el 11 de mayo.

Así, ha subrayado que "los ataques con armas de largo alcance son una de las principales causas de bajas civiles en Ucrania" y ha reseñado que "su uso cada vez mayor en zonas pobladas no hará sino incrementar el ya elevado número de víctimas civiles", según un comunicado publicado por su oficina.

"La pérdida de vidas civiles en ambos lados del frente a causa de ataques con drones de corto alcance también es inaceptable", ha destacado Turk, quien ha incidido en que "es necesaria urgentemente una desescalada inmediata para salvar vidas y detener un mayo sufrimiento" de la población.