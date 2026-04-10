El jefe de DDHH de la ONU denuncia el "implacable patrón de muertes" en Gaza pese al alto el fuego

La bala que mató a la niña Ritaj Rihan en la Franja de Gaza - Europa Press/Contacto/Hashem Zimmo

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha denunciado este viernes el "implacable patrón de muertes" perpetradas por el Ejército israelí contra palestinos en la Franja de Gaza pese al alto el fuego decretado hace seis meses entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

"Durante los últimos diez días, los palestinos han seguido muriendo y siendo heridos en lo que queda de sus hogares, refugios y tiendas de campaña con familias desplazadas, en las calles, en vehículos, en un centro médico y hasta en un aula", ha afirmado, agregando que esto refleja una "continua indiferencia hacia las vidas palestinas facilitada por una impunidad generalizada".

Al menos 32 palestinos han muerto a manos de las fuerzas israelíes desde principios de abril, entre ellos una niña llamada Ritaj Rihan que murió el pasado 9 de abril por disparos israelíes mientras se encontraba en un aula improvisada dentro de un campamento de desplazados en Beit Lahiya, en el norte de Gaza.

Asimismo, ha destacado también la muerte del periodista de Al Yazira Mohamed Washa --acusado por el Ejército de ser un miembro de Hamás, sin "evidencias verificables de forma independiente"-- en la ciudad de Gaza por un dron israelí.

"El número de periodistas y personal humanitario muertos en Gaza no tiene precedentes y agrava aún más el daño a la población civil, ya que informar sobre la situación y responder a sus implicaciones humanitarias se convierte en una actividad de alto riesgo", ha denunciado Turk.

El Alto Comisionado ha informado además de que el desplazamiento en Gaza se ha convertido en una trampa mortal para los gazatíes. "Casi a diario se registran incidentes de palestinos muertos por las fuerzas israelíes mientras caminaban, conducían o simplemente estaban en la calle", ha dicho.

En total, más de 730 personas han muerto por ataques aéreos, disparos y bombardeos diarios, buena parte de ellos por su aparente proximidad a la 'línea amarilla' en el este de Gaza, a la que los militares se retiraron a raíz del acuerdo en octubre entre el grupo islamista y el Gobierno israelí para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para el enclave palestino.

"Atacar a civiles que no participan directamente en las hostilidades es un crimen de guerra, independientemente de su proximidad a las líneas de despliegue", ha declarado, agregando que "los palestinos no tienen un plan para sobrevivir" y que "hagan lo que hagan o vayan a donde vayan, no cuentan con seguridad ni protección".

Turk ha instado a los países a emprender "acciones concretas para poner fin a las continuas violaciones del Derecho Internacional por parte de Israel", así como a "garantizar la rendición de cuentas por los crímenes cometidos y asegurar que los palestinos recuperen y reconstruyan sus hogares y su comunidad".

"Tras dos años y medio de crímenes reiterados contra el Derecho Internacional, cometidos con total impunidad, y la muerte de decenas de miles de civiles palestinos, la comunidad internacional debe ir más allá de las palabras", ha zanjado.