El jefe de DDHH de la ONU ve "censurable" la oleada de ataques rusos en Ucrania

Equipos de emergencia trabajan entre escombros y restos tras un ataque ruso en Járkov, Ucrania - Viacheslav Madiievskyi / Zuma Press / Europa Press

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha tachado de "censurables" los ataques lanzados en los últimos días por el Ejército ruso contra territorio ucraniano, incluidos los de este jueves en Kramatorsk, que han dejado 33 civiles muertos, advirtiendo de que ponen aún más en peligro a los civiles ante los apagones y la inminente llegada del extremo frío del invierno.

"Me horroriza la oleada de ataques que han causado la muerte de civiles en toda Ucrania durante los últimos cuatro días (...) La magnitud y la forma en que se han llevado a cabo estos ataques --que han causado muertos y heridos en autobuses, en sus hogares y en sus lugares de trabajo en diferentes zonas del país-- son censurables", ha señalado, recordando que, desde este lunes, al menos 85 personas han muerto y cerca de 350 han resultado heridas en bombardeos rusos contra el país vecino.

El representante austriaco ha lamentado que "muchas zonas de Ucrania se han visto sumidas en la oscuridad tras una avalancha de ataques de largo alcance contra subestaciones eléctricas y centrales de generación de energía", lo que agrava una situación "de emergencia" que ya enfrenta el país, con cortes de electricidad y la inminente llegada de las bajísimas temperaturas.

Turk, que también ha mostrado su "profunda" preocupación ante los ataques de Kiev contra Moscú, ha recalcado que "los civiles gozan de una protección estricta en virtud las leyes de la guerra y nunca deben ser objeto de ataques".

Así, ha instado a Kiev y Moscú a "velar constantemente" por la protección de la población civil, reclamado que se investigación las "presuntas violaciones" del Derecho Internacional y recordado que "los ataques deliberados contra civiles podrían constituir crímenes de guerra".