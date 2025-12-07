El jefe del Ejército israelí declara la línea provisional de alto el fuego en Gaza como una "nueva frontera"

El jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Eyal Zamir - EJÉRCITO DE ISRAEL

MADRID 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Ejército de Israel, el general Eyal Zamir, ha descrito este domingo a la llamada "línea amarilla", que delimita las posiciones avanzadas de los militares israelíes dentro de Gaza, se trata de una "nueva frontera" frente al carácter provisional que, en principio, debería tener esta vanguardia.

"La Línea Amarilla es una nueva frontera, un frente avanzado tanto ofensivo como defensivo para nuestras comunidades", ha indicado el general durante una visita a las posiciones israelíes en Beit Hanun y Yabalia, y en comentarios recogidos por la página del Ejército.

Estas declaraciones tienen lugar solo horas después de que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declarara ante el canciller alemán, Friedrich Merz, el próximo comienzo de la fase 2 del alto el fuego con Hamás y que contempla la retirada paulatina de las fuerzas israelíes.

Israel condiciona esta retirada al desarme de Hamás y su salida del poder mientras que el movimiento palestino exige primero una retirada antes de comenzar a hablar siguiera de una entrega de armas que, en principio, no está dispuesto a aceptar.

Además, todavía queda pendiente establecer otro aspecto clave de esta segunda fase como es la constitución de una fuerza internacional de estabilización en Gaza.