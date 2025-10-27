El jefe del Ejército de Sudán confirma la retirada de las tropas de la ciudad de El Fasher, en manos de las RSF

Archivo - Imagen de archivo del jefe del Ejército de Sudán y presidente del Consejo Soberano de Transición, Abdelfatá al Burhan - Europa Press/Contacto/Jin Liangkuai - Archivo

El jefe del Ejército de Sudán y presidente del Consejo Soberano de Transición, Abdelfatá al Burhan, ha confirmado este lunes que las tropas sudanesas se han retirado de la capital de Darfur Norte, El Fasher, un día después de que las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) anunciaran que habían conquistado esta ciudad, asediada durante un año y medio.

"Los líderes locales, incluido el Comité de Seguridad, estimaron que debían abandonar la ciudad debido a la destrucción sistemática y el asesinato de civiles. Decidieron irse y acordamos con ellos abandonar la ciudad e ir a un lugar seguro para proteger al resto de los ciudadanos y a la ciudad de la destrucción", ha anunciado en un discurso televisado publicado por el Ejército en su perfil de la red social Facebook.

Al Burhan ha asegurado que las tropas pueden "revertir la situación" y ha prometido "devolver cada (centímetro de) tierra profanada por estos traidores al seno de la patria". "Somos capaces y estamos decididos a continuar hasta limpiar esta tierra de toda impureza y eliminar a estos mercenarios asesinos", ha manifestado durante su intervención.

"Estamos decididos a vengar lo que le ha ocurrido a nuestro pueblo en El Fasher, los crímenes que se están cometiendo ahora en El Fasher y antes en todo Sudán, a la vista de todo el mundo. Estas violaciones de las resoluciones del Consejo de Seguridad y de todas las normas internacionales, y nadie habla de ello ni rinde cuentas", ha expresado.

En este sentido, ha asegurado que el pueblo sudanés exigirá "responsabilidades a estos criminales". "Nosotros, como sudaneses, vengaremos a nuestro pueblo que ha sido agraviado y perseguido por esta (milicia) traidora y hostil, que no pertenece al pueblo sudanés", ha concluido.

UN MUERTO Y TRES HERIDOS EN UN ATAQUE CONTRA UN HOSPITAL

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha denunciado un nuevo ataque registrado en la víspera contra el único hospital parcialmente operativo en El Fasher, que ha dejado un balance provisional de una enfermera muerta y otros tres sanitarios heridos.

"Hay un corte de comunicación y no podemos verificar la evolución de la situación en el hospital ni en sus alrededores. Exigimos el cese inmediato de las hostilidades, la protección del personal sanitario y los pacientes, y el acceso humanitario para la entrega de ayuda sanitaria", ha indicado a través de su perfil en la red social X, donde ha reiterado su llamamiento a un alto el fuego.

La guerra civil estalló en abril de 2023 a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar en el seno de las Fuerzas Armadas, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, ya dañado tras la asonada que derribó al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.

El conflicto, marcado por la intervención de varios países en apoyo a las partes en guerra, ha sumido al país en una de las mayores crisis humanitarias a nivel mundial, con millones de desplazados y refugiados y ante la alarma internacional por la propagación de enfermedades y los daños sufridos por infraestructuras críticas, que impiden atender a cientos de miles de damnificados.