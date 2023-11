El jefe del Ejército de Sudán visita dos bases militares tras los últimos avances de las RSF

Al Burhan dice que podría abandonar de nuevo los contactos en Yedá si "la otra parte" no busca un diálogo de paz



El jefe del Ejército de Sudán, Abdelfatá al Burhan, ha realizado una visita a sus tropas en dos importantes bases militares en la capital, Jartum, y la adyacente Omdurmán tras las recientes victorias obtenidas por las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) en la guerra desatada en abril.

Al Burhan, quien es además presidente del Consejo Soberano de Transición, afirmó desde la base militar de Uadi Sidna, en Omdurmán, que las negociaciones con las RSF, retomadas la semana pasada en la ciudad saudí de Yedá, serán abandonadas nuevamente si el grupo, ahora declarado como rebelde, no busca una solución pacífica al conflicto.

El jefe del Ejército sudanés, que abandonó hace semanas Jartum para establecer su base principal en Puerto Sudán, donde se encuentra el único aeropuerto operativo en el país, ha destacado que apoya impulsar la vía de las negociaciones para lograr la paz en el país africano.

"Si la otra parte rechaza esto, el Ejército no tendrá otra opción que adoptar decisiones militares", ha subrayado, antes de resaltar que las Fuerzas Armadas "no harán concesiones". "Nadie roba, mata u ocupa las viviendas de los ciudadanos", ha dicho, antes de incidir en que los militares no se verán intimidados por los avances de las RSF en la región de Darfur.

En este sentido, ha hecho hincapié en que las Fuerzas Armadas "no permitirán la desintegración el colapso de Sudán ni cederán ante presiones extranjeras o comprometerán la soberanía del país", según ha recogido el portal sudanés de noticias Sudan Tribune.

Las RSF han anunciado durante la última semana la toma de tres bases militares en Darfur, donde cientos de militares habrían desertado a sus filas, así como el aeropuerto de la provincia de Kordofán Occidental, en medio de las conversaciones en Yedá.

La fuerza paramilitar, liderada por Mohamed Hamdan Dagalo, alias 'Hemedti' y 'número dos' de Al Burhan hasta el estallido de la guerra, afirmó haber tomado también la ciudad de Nyala, capital de Darfur Occidental, en un duro varapalo para las Fuerzas Armadas sudanesas.

La guerra, que estalló el 15 de abril tras fuertes discrepancias entre el Ejército y las RSF sobre la integración del grupo paramilitar en el seno de las Fuerzas Armadas, que hicieron descarrilar el proceso de transición abierto tras el derrocamiento de Al Bashir después de 30 años en el poder. El conflicto ha dejado ya miles de muertos y más de 7,1 millones los desplazados internos en Sudán, lo que convierte al país africano en el que tiene un mayor número de desplazados internos de todo el planeta, según Naciones Unidas.