El jefe del Ejército sursudanés da "una semana" a sus fuerzas para "aplastar la rebelión" en Jonglei

MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La región sursudanesa de Jonglei ha vuelto a convertirse en escenario inminente de un nuevo estallido del conflicto del año pasado que estuvo a punto de arrastrar de nuevo al joven país africano a la guerra civil con el repunte de hostilidades entre el Ejército y las fuerzas afines al exvicepresidente Riek Machar.

"Estáis aquí para una misión", ha avisado este pasado viernes a sus tropas el jefe del Ejército, el general Paul Nang Majokm desde la localidad de Bor. "Os doy solo siete días para terminarla: para aplastar la rebelión en las zonas donde exista, y recuperar el control de las mismas", proclamó en un discurso recogido por los medios nacionales.

La oposición es la combinación del Ejército Blanco y del Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán en la Oposición (SPLM-IO), del ahora detenido vicepresidente Machar, expresión de un conflicto étnico entre los nuer, a los que pertenece Machar, y la etnia dinka del presidente Salva Kiir.

En un comunicado recogido por el diario 'Sudans Post', ambos grupos aseguran que han concentrado más de 10.000 efectivos en sus zonas bajo control en Jonglei para contener la inminente ofensiva, según ha hecho saber el portavoz del Ejército Blanco, Honson Chuol James. Es más, el portavoz anunció el comienzo de un "movimiento coordinado hacia la ciudad de Bor en los próximos días", donde se encuentra el Ejército sursudanés y tropas ugandesas aliadas.

"Se recomienda encarecidamente a los residentes de Duk, Panyigor, Puktap y Bor que permanezcan en sus hogares, ondeen banderas blancas, eviten portar armas o equipo militar y se mantengan a una distancia prudencial de las bases e instalaciones del Ejército sursudanés", reza el comunicado.

La tensión no ha dejado de aumentar en los últimos días a nivel militar, político y humanitario. A principios de esta semana, Kiir destituyó de su cargo a la esposa de Machar, Angelina Teny, de su cargo como ministra del Interior en el gobierno de unidad y la sustituyó por alguien de su propio partido y la presidenta de la comisión de la ONU para el país, Yasmin Sooka, ha denunciado ataques aéreos en partes de Jonglei, que han matado y herido a civiles, destruido viviendas, mercados e instalaciones médicas y provocado desplazamientos en gran escala.

Para agravar todavía más la situación, autoridades sanitarias del condado de Duk (uno de los hipotéticos escenarios de combate), han confirmado que dos personas han muerto y 23 están enfermas de cólera por la reaparición de un brote esta semana, según su director sanitario, el doctor Arak Simon, a la cadena Eye Radio y, este mismo sábado, Médicos sin Fronteras (MSF) ha anunciado la evacuación de su personal esencial del condado de Akobo por la situación de seguridad.

El número de desplazados provisional es de más de 180.000 personas desde el repunte de la tensión el 29 de diciembre. El subsecretario de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, Tom Fletcher, ha confirmado que "la escalada de violencia en Jonglei ha obligado a las familias a huir de sus hogares" y por ello ha decidido asignar 10 millones de dólares (unos 8,5 millones de euros) para facilitar las tareas de realojamiento.

El penúltimo episodio de este conflicto ocurrió en febrero del año pasado, cuando el Ejército Blanco lanzó una ofensiva contra el Ejército sursudanés en la ciudad de Nasir, en el estado de Alto Nilo y conquistó temporalmente la localidad antes de ser expulsados por los militares al mes siguiente. Machar fue puesto bajo arresto domiciliario, acusado de conspirar contra la seguridad del Estado, y el frágil acuerdo de paz que firmó en 2018 con el actual presidente Kiir quedó virtualmente disuelto.