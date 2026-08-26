El jefe del Ejército de Uganda e hijo del presidente afirma que se postulará a la presidencia en 2031

Archivo - El hijo del presidente de Uganda, Yoweri Museveni, y jefe del Ejército de Uganda, Muhoozi Kainerugaba - MUHOOZI KAINERUGABA EN X - Archivo

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El hijo del presidente de Uganda, Yoweri Museveni, y jefe del Ejército de Uganda, Muhoozi Kainerugaba, ha anunciado que prevé postularse como candidato presidencial en 2031, cuando está previsto que el país celebre las próximas elecciones.

"Me postularé para el cargo más alto del país en 2031. Y ganaremos por la gracia de dios todopoderoso", ha declarado en una publicación en redes sociales.

En consecutivos mensajes publicados en su cuenta, el hijo de Museveni ha asegurado que el veterano dirigente será su "jefe de campaña". De hecho, parece contar con que tendrá el patrocinio político del actual presidente: "Con el apoyo de mi gran padre, Mzee, obtendré el 90% de los votos en las elecciones de 2031", ha pronosticado Kainerugaba.

El jefe de las Fuerzas de Defensa Popular de Uganda (UPDF, por sus siglas en inglés) ya había manifestado en ocasiones anteriores su deseo de dirigir el país, pero esta vez ha sido más claro y preciso con las fechas.

De lograrlo, sucedería a su padre, Museveni, quien fue reelegido en enero a sus 81 años para un séptimo mandato que podría extender sus ya cuatro décadas en el poder hasta 2031. El Ejecutivo que lidera no se ha pronunciado, hasta el momento, acerca del anuncio de su hijo.

Kainerugaba, con apenas dos años en el cargo, se ha convertido en una controvertida figura, particularmente con sus asiduas publicaciones en la red social X. A través de la misma ha amenazado con invadir Kenia; ha prometido "capturar" Jartum (en Sudán) y, en junio, ordenó al mayor grupo de medios independientes de Uganda que cesara sus operaciones. "No creo en la libertad de prensa", escribió entonces.

También ha exigido que Turquía pague a Uganda mil millones de dólares, bromeando con que quería un convoy de las mujeres más bellas del país, y ha declarado su deseo de casarse con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y, en reiteradas ocasiones, con la artista Beyoncé.