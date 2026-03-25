El jefe de Hezbolá afirma que negociar con Israel en plena ofensiva contra Líbano equivaldría a "una rendición"

Archivo - El secretario general del partido-milicia chií libanés Hezbolá, Naim Qasem, durante un discurso (archivo) - Europa Press/Contacto/Bilal Jawich - Archivo

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del partido-milicia chií Hezbolá, Naim Qasem, ha recalcado este miércoles que negociar con Israel mientras mantiene su ofensiva contra Líbano equivaldría a "una rendición", rechazando así la iniciativa del presidente libanés, Joseph Aoun, para iniciar un proceso de conversaciones con el país vecino, que ha lanzado durante las últimas semanas una nueva invasión de territorio libanés.

"Cuando se proponen negociaciones bajo fuego con el enemigo israelí, eso equivale a imponer una rendición y el saqueo de todas las capacidades de Líbano", ha dicho, antes de resaltar que "es inaceptable, por principios, negociar con un enemigo que ocupa territorio y lanza ataques a diario".

Así, ha reiterado que el Ejército israelí no ha respetado el alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024 y ha recordado que las fuerzas de Israel continuaron lanzando ataques "ininterrumpidamente durante 15 meses", al tiempo que ha recalcado que "ya no es un secreto que existe un peligroso proyecto estadounidense-israelí para el 'Gran Israel', basado en la ocupación y expansión desde el Éufrates hasta el Nilo".

"Se ha hecho evidente que nos enfrentamos a dos opciones: o la rendición y la renuncia a la tierra, la dignidad, la soberanía y el futuro de nuestras generaciones, o la inevitable confrontación y resistencia a la ocupación para impedir que alcance sus objetivos", ha destacado Qasem, según ha recogido la cadena de televisión libanesa Al Manar, vinculada al grupo.

En este sentido, ha defendido la decisión de Hezbolá de lanzar proyectiles contra Israel en respuesta a la ofensiva israelí-estadounidense contra Irán, lanzada el 28 de febrero, y ha argüido que "privó así al enemigo israelí de la oportunidad de sorprender" al grupo. "Los pretextos no tienen sentido cuando la agresión ha durado 15 meses", ha reiterado.

Qasem ha sostenido que los miembros de Hezbolá "están decididos a continuar (la batalla) sin límites y dispuestos a sacrificarse sin reservas". "La agresión es el problema y el peligro; la resistencia es la esperanza y la liberación", ha agregado, antes de hablar de "una responsabilidad nacional" a la hora de "hacer frente a la agresión" por parte de Israel.

LLAMAMIENTO A "LA UNIDAD NACIONAL"

"La agresión israelí-estadounidense busca despojar a Líbano de su fortaleza y controlar sus políticas, así como el futuro de su pueblo", ha reiterado, motivo por el que ha hecho un llamamiento a "una responsabilidad nacional" para evitar los planes para "arrebatar a Líbano su soberanía e independencia mediante demandas diseñadas para incitar a la sedición y la discordia interna".

En esta línea, ha vuelto a rechazar los llamamientos a que Hezbolá entregue las armas y ha remarcado que "cuando se plantea la cuestión del monopolio de las armas (por parte del Estado) para satisfacer las demandas de Israel mientras la ocupación y la agresión continúan, se da un paso hacia la desaparición de Líbano y la realización del sueño del 'Gran Israel'".

"Estamos librando una batalla defensiva por Líbano y sus ciudadanos", ha defendido Qasem, que ha pedido "unidad nacional contra el enemigo" bajo "una sola bandera" de cara a lograr "el cese de la agresión para la liberación de la tierra y su pueblo". "Todos los demás temas se pueden discutir más adelante", ha puntualizado.

"La unidad nacional priva a nuestro enemigo de toda esperanza de ocupar nuestro país. La unidad nacional nos permite superar esta dolorosa etapa mediante la solidaridad y el apoyo mutuo, lo que nos ayuda a construir nuestro país juntos", ha dicho el líder de Hezbolá, que ha reclamado al Gobierno que "se abstenga de tomar decisiones que sirvan a la agenda israelí, incluso involuntariamente".

Por último, ha destacado que "la resistencia no será derrotada, como tampoco lo será su pueblo". "Estamos serenos y confiados en que no seremos vencidos, cualesquiera que sean los sacrificios", ha puntualizado, antes de ahondar en que la guerra contra Irán "es una lección para reflexionar". "Sepan que toda victoria contra Estados Unidos e Israel trae consigo el bien que beneficia a todos", ha zanjado.