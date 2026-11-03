El jefe humanitario de la ONU denuncia el "precio brutal" de la guerra sobre los civiles en Yemen y alerta sobre Taiz

Archivo - Zona costera del distrito de Dubab, en la provincia de Taiz (Yemen), en medio de los enfrentamientos entre los rebeldes hutíes y las fuerzas gubernamentales, apoyadas por Arabia Saudí - Houthi Media Center / Xinhua News / Europa Press

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El jefe de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, Tom Fletcher, ha denunciado este lunes que "la población civil de Yemen está pagando un precio brutal" por la guerra --que ha provocado ya el desplazamiento de más de 300.000 personas en el país-- y ha puesto especial énfasis en la provincia de Taiz, donde ha denunciado que "los suministros se están agotando" mientras las carreteras permanecen bloqueadas, una situación que ha llamado a revertir.

"La población civil de Yemen está pagando un precio brutal por este conflicto, que no deja de intensificarse", ha manifestado Fletcher en un comunicado de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés), la cual dirige.

En concreto, ha querido hacer hincapié en la situación de Taiz, escena de combates entre la insurgencia hutí y el Gobierno reconocido internacionalmente y "donde residen alrededor de un millón de personas, las carreteras están bloqueadas y los suministros se están agotando". "La producción de agua se ha reducido a la mitad", ha continuado, añadiendo que "los precios de los alimentos han subido al menos un 50%" y que "los hospitales se están quedando sin combustible ni medicamentos".

En este escenario, ha asegurado haber hablado este mismo lunes con la ministra de Exteriores del Gobierno internacionalmente reconocido de Yemen, Afra Abdulaziz al Zuba, sobre el agravamiento de la crisis. "Estamos trabajando para garantizar un acceso pleno", ha remarcado.

"Nuestras exigencias son claras: abran las carreteras y permitan el paso", ha reclamado el dirigente humanitario de la ONU, que ha defendido que "la población civil no puede ser utilizada como rehén en medio de los combates".

Asimismo, ha indicado que los socios humanitarios de su oficina tienen "alimentos y medicamentos listos para ser distribuidos" y han logrado llegar a "cerca de 260.000 personas desplazadas", de las más de 300.000 cifradas el domingo por la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), dato del que también se ha hecho eco. Sin embargo, ha alertado de que "las necesidades superan nuestra capacidad de respuesta".

Por otro lado, Tom Fletcher se ha mostrado "indignado por la muerte", ya denunciada el sábado por la propia ONU, de Mohamad el Shami, de nacionalidad yemení, quien trabajaba en la Oficina para Derechos Humanos de la ONU en Yemen y que estaba arbitrariamente detenido desde el 6 de junio de 2024, según el alto comisionado Volker Turk.

Además, Fletcher ha aprovechado para denunciar que "setenta miembros del personal de la ONU y decenas de otros trabajadores humanitarios permanecen detenidos". "No son moneda de cambio. ¡Libérenlos!", ha exhortado, en línea con las reclamaciones realizadas el fin de semana por el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres.