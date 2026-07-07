El jefe humanitario de la ONU pide desde Venezuela un "compromiso sostenido" ante el doble terremoto

El secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de la ONU y máximo responsable de OCHA, Tom Fletcher. - Europa Press/Contacto/Lev Radin

MADRID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de la ONU y máximo responsable de OCHA, Tom Fletcher, ha reclamado desde Venezuela el "compromiso sostenido" de la comunidad internacional ante los efectos del doble terremoto registrado el pasado 24 de junio, apuntando que la siguiente fase de la crisis consiste en el suministro de alimentos, agua y refugio.

"Acabo de aterrizar y nos dirigiremos directamente a La Guaira, al epicentro de donde se produjeron esos dos devastadores terremotos hace dos semanas", ha indicado en un vídeo difundido en redes sociales en el que ha valorado la "extraordinaria movilización" de solidaridad "coordinada y práctica".

De esta forma ha puesto de relieve la respuesta internacional de más de 30 países que desplegaron 50 equipos de búsqueda y rescate. "Se desplegaron con gran rapidez y han estado trabajando de forma muy eficaz y coordinada", ha destacado.

Fletcher en todo caso ha incidido en que la cuestión ahora es mantener esta respuesta ante una nueva fase en la crisis. "Ahora la pregunta es cómo mantenemos esa coordinación en esta siguiente fase: el suministro de alimentos, agua y refugio", ha incidido, reiterando que resulta clave que "exista un compromiso sostenido por parte de la comunidad internacional" para manteniendo el apoyo a Venezuela ante el desastre humanitario provocado por el doble temblor vivido en el norte del país.