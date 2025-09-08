El jefe del Pentágono visita Puerto Rico tras el despliegue de cazas para combatir el narcotráfico

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, recibe al jefe del Pentágono, Pete Hegseth - GOBERNADORA DE PUERTO RICO EN X

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha realizado este lunes una visita sorpresa a Puerto Rico, días después de que Washington desplegara al menos diez cazas F-35 en suelo puertorriqueño, en el marco de los últimos movimientos militares de la Administración de Donald Trump para combatir al narcotráfico en América Latina.

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, ha confirmado la visita del jefe del Pentágono a la isla, que ha llegado acompañado del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, Dan Caine. Así, ha dicho sentirse "honrada" de darles la "bienvenida".

"Agrademos a Trump y a su Administración por reconocer la importancia estratégica de Puerto Rico para la seguridad nacional de Estados Unidos y por su lucha contra los cárteles de la droga y el narcodictador de Nicolás Maduro", ha dicho, en referencia al presidente de Venezuela.

González ha mostrado a través de su perfil en la red social X su apoyo a las políticas de "America First": "Garantizan la seguridad de nuestras fronteras y combaten las actividades ilícitas para proteger a los ciudadanos americanos y a nuestra nación".

"Esta lucha contra el narcotráfico en la que Trump está invirtiendo, aquí que somos la frontera de Estados Unidos en el Caribe, va a posicionar a la isla. Creo que estamos combatiendo por primera vez de raíz el problema, que es atacando de dónde viene la droga", ha declarado.

Sus declaraciones tienen lugar apenas tres días después de que se mostrara "orgullosa" de que el estado asociado a Estados Unidos pudiera apoyar el despliegue de cazas. "Estamos orgullosos de apoyar las operaciones antidrogas de nuestra nación en el Caribe", celebró, si bien el Departamento de Defensa --rebautizado de Guerra-- no se pronunció al respecto.

El envío de los cazas se suma al despliegue de varios buques militares en aguas del Caribe y se enmarca en una escalada de tensiones que llevó esta semana a las fuerzas estadounidenses a bombardear una supuesta narcolancha, en un inédito ataque que dejó once fallecidos.