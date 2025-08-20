Los jefes de Estado Mayor de la OTAN reafirman el apoyo a una paz "justa, creíble y duradera" en Ucrania

Archivo - El presidente del Comité Militar de la OTAN, el almirante Giuseppe Cavo Dragone. - NATO/IMS - Archivo

BRUSELAS 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los jefes de Estado Mayor de la Defensa de los 32 aliados de la OTAN han recalcado este miércoles el apoyo a una paz "justa, creíble y duradera" en Ucrania, subrayando el "coraje" de los militares ucranianos que combaten la invasión rusa.

"Reafirmamos nuestro apoyo. La prioridad sigue siendo una paz justa, creíble y duradera", ha afirmado el presidente del Comité Militar de la OTAN, el almirante Giuseppe Cavo Dragone, en un mensaje en redes sociales tras la cita convocada por videoconferencia para abordar la situación en Ucrania ante los esfuerzos diplomáticos para lograr la paz.

El almirante italiano ha tenido palabras de apoyo a los uniformados ucranianos. "Nuestros pensamientos están con los valientes hombres y mujeres ucranianos. Admiramos su valentía incansable en la defensa de su país", ha indicado.

Esta cita ha sido la primera del órgano militar en la que ha participado el nuevo comandante Supremo Aliado, Alexus Grynkewich, quien ha expuesto una actualización del entorno de seguridad de la OTAN.

Asimismo, el presidente del Comité Militar de la OTAN ha valorado el "sincero" intercambio entre los jefes de Defensa de los aliados y ha reivindicado la unidad en el seno de la OTAN. "Estamos unidos, y esa unidad se sintió claramente hoy, como siempre", ha subrayado.

La reunión por videoconferencia tenía lugar en medio de los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos para lograr la paz, una iniciativa acompañada de la intención de poner en pie garantías de seguridad para Kiev para disuadir futuras agresiones de Moscú.