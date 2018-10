Johnson asegura que si fuera primer ministro de Reino Unido retrasaría al menos seis meses el Brexit

Publicado 02/10/2018 1:56:20 CET

BIRMINGHAM, 2 Oct. (Reuters/EP) -

El exministro de Asuntos Exteriores de Reino Unido Boris Johnson ha aseverado este lunes que si fuera primer ministro retrasaría al menos seis meses la salida del país de la Unión Europea, según ha informado el diario local 'The Sun'.

El citado periódico ha indicado que habría estado planteando la posibilidad de presentarse como candidato a algunos ministros del Gabinete de la primera ministra, Theresa May, y ha insistido en que un retraso del Brexit serviría para restaurar las negociaciones.

Las palabras de Johnson han tenido lugar después de que May anunciara que el sistema migratorio tras el Brexit priorizará a los trabajadores cualificados. "Será un sistema basado en la cualificación, donde será la cualificación de los trabajadores lo que más importe", ha explicado.

En este sentido, ha manifestado que "dará igual de donde vengan". "El sistema tendrá como objetivo atraer a personas en todo el mundo que presenten las cualificaciones que necesitamos", ha añadido.

El exministro dimitió el pasado mes de julio debido a que no compartía las propuestas de May sobre la salida de Londres del bloque comunitario. May ha insistido en varias ocasiones en que su visión del Brexit es la única válida.

Desde que dejó su cargo, Johnson ha escrito varias columnas en periódicos instando a los conservadores a presionar a May para que abandone las propuestas en la conferencia del partido prevista en septiembre.

A principios de septiembre el mandatario sostuvo que la primera ministra ha "envuelto la Constitución británica con un chaleco bomba y entregado el detonador" a la Unión Europea con sus planes para el Brexit.