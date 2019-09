Johnson pierde la mayoría en el Parlamento británico a horas de una votación clave

Actualizado 03/09/2019 18:14:15 CET

Boris Johnson en la Cámara de los Comunes - House Of Commons/PA Wire/dpa

El diputado Philip Lee se pasa a las filas liberaldemócratas en pleno debate de la Cámara de los Comunes

LONDRES, 3 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Boris Johnson ha perdido este martes la mayoría en la Cámara de los Comunes tras la deserción de un diputado que se ha pasado a las filas del Partido Liberal Demócrata en pleno debate parlamentario, un cambio simbólico que amenaza la estabilidad del Ejecutivo a horas de una votación clave para el futuro inmediato de Reino Unido.

El gesto que ha terminado de inclinar la balanza lo ha protagonizado Philip Lee, un antiguo secretario de Justicia 'tory' que votó a favor de la permanencia de Reino Unido en la UE en el referéndum de 2016. En pleno discurso de Johnson, y ante el estupor de los diputados, ha cruzado la sala para sentarse junto a los liberaldemócratas.

En un comunicado publicado inmediatamente después ha explicado que lo hacía como protesta por la supuesta intención del Gobierno de "perseguir de forma agresiva un Brexit dañino sin principio alguno". A su juicio, Johnson "está poniendo en peligro las vidas y los hogares innecesariamente y arriesgando sin motivo la integridad de Reino Unido", ha alegado.

"En términos más generales, está perjudicando la economía, la democracia y el papel de nuestro país en el mundo. Utiliza la manipulación política, el acoso y las mentiras. Y hace todo esto de forma deliberada e intencionada", ha añadido Lee en su contundente nota.

"El partido al que me uní en 1992 no es el partido del que me voy hoy", ha explicado este diputado, que desde 2010 ocupa un escaño en representación de la circunscripción de Bracknell. Lee considera que el Partido Liberal Demócrata es ahora "el mejor colocado para construir la fuerza unificadora e inspiradora que hace falta" y para dejar "un país y un mundo mejor para las próximas generaciones".

SIN MAYORÍA OFICIAL

Con esta deserción, el Gobierno se ha quedado con solo 319 diputados --309 del Partido Conservador y diez del Partido Unionista Democrático (DUP)--, uno por debajo de los 320 que sumarían las formaciones de la oposición. El Ejecutivo de Johnson vería por tanto reducido su margen de maniobra si se constituye un bloque opositor claro frente a sus planes sobre el Brexit.

El Gobierno ya estaba 'de facto' sin mayoría, puesto que Lee ya se había salido de la línea oficial en varias ocasiones --según la cadena BBC--, aunque el líder opositor, Jeremy Corbyn, ha utilizado la deserción como argumento político contra Johnson, a quien ha advertido de que su Ejecutivo "no tiene mandato, no tiene moral y, desde hoy, no tiene mayoría".

Corbyn es el principal promotor de una iniciativa legislativa que pretende impedir que Reino Unido abandone la UE sin acuerdo el 31 de octubre y que está pendiente de ser votada en el Parlamento, previsiblemente este miércoles. Johnson ha asegurado que dicha ley sería una "rendición".