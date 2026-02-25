Jordania desarticula dos intentos de contrabando de "una gran cantidad de narcóticos" con "globos guiados"

Soldados de Jordania durante la pandemia de coronavirus - -/petra/dpa

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Jordania ha anunciado este miércoles la desarticulación de dos intentos de contrabando de "una gran cantidad de narcóticos" a través de sus fronteras orientales con el uso de "globos guiados por control remoto".

Así, ha manifestado a través de un comunicado que "la Región Militar Este impidió a primera hora de este miércoles dos intentos de contrabando de una gran cantidad de narcóticos cargados en globos guiados por control remoto".

Así, ha indicado que "unidades de la Guardia Fronteriza lograron detectarlos, interceptarlos y hacer caer su cargamento en territorio jordano, en coordinación con las agencias de seguridad y el Departamento Antinarcóticos".

"Los materiales incautados han sido entregados a las autoridades competentes para que tomen las medidas necesarias", ha recalcado, sin que por ahora haya detalles sobre quién estaría detrás de estos intentos de contrabando de drogas.