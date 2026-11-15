Jordania informa de la detención de un israelí que cruzó a nado a sus aguas territoriales

Archivo - Bandera jordana en Baqura, en la frontera con Israel - Mohammad Abu Ghosh / Zuma Press / Europa Press

MADRID 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fuerzas Armadas jordanas han informado este domingo de la detención el sábado de un ciudadano israelí que habría cruzado a nado hasta las aguas territoriales jordanas.

"La Marina Real ha detenido a una persona procedente de Israel que se infiltró por mar en las aguas territoriales", ha informado el Mando General de las Fuerzas Armadas jordanas en un comunicado publicado en redes sociales.

La Fuerza Naval "detectó a una persona que intentaba infiltrarse desde el lado israelí nadando en dirección a las aguas territoriales". Unidades navales se desplazaron hasta el lugar "y se detuvo al intruso, que fue transferido a las autoridades competentes para su procesamiento judicial", ha añadido.

Las Fuerzas Armadas israelíes han confirmado haber recibido información sobre el incidente y "trabajamos a través de los canales pertinentes para garantizar su regreso sano y salvo".

"Las Fuerzas de Defensa de Israel subrayan que cruzar la frontera hacia Jordania fuera de los pasos autorizados está prohibido, supone un peligro para los ciudadanos israelíes y una violación de la legalidad", ha añadido.