Las jugadoras de la selección femenina de fútbol de Irán vuelven al país a través de un paso fronterizo con Turquía

Sara Didar, jugadora de la selección de fútbol femenino de Irán, durante un partido de la Copa Asiática en Australia (archivo) - Dave Hunt/AAP/dpa

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las jugadoras de la selección femenina de fútbol de Irán han regresado al país asiático este miércoles a través de un paso fronterizo con Turquía, una expedición en la que faltan dos de las integrantes que viajaron a Australia para competir en la Copa Asiática después de que pidieran asilo en territorio oceánico.

Las futbolistas han entrado al país a través del cruce de Bazargán, donde han sido recibidas por decenas de personas que portaban banderas iraníes, según la cadena de televisión pública, IRIB, que ha agregado que el jueves habrá una ceremonia oficial de bienvenida para ellas en la plaza Valiasr de la capital, Teherán.

Horas antes de su retorno a Irán, el presidente del Parlamento, Mohamed Baqer Qalibaf, había afirmado que las futbolistas, en el centro de una polémica por las posibles represalias después de que varias de ellas no cantaran el himno durante un partido de la Copa Asiática, serán acogidas "con los brazos abiertos".

"Las futbolistas de la selección nacional y el cuerpo técnico son hijas queridas de esta tierra, y el pueblo de Irán las acoge con los brazos abiertos", ha afirmado, en respuesta a la controversia generada respecto a cinco jugadoras que se negaron a cantar el himno en protesta a la situación interna de Irán.

Así, ha indicado que "a pesar de todas las maldades de los enemigos de este país", las futbolistas "no perdieron la esperanza ni cedieron a la seducción ni a la intimidación de los adversarios de Irán". En este sentido ha valorado que "regresarán con orgullo a su hogar permanente".

En este sentido, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, criticó el lunes la "hipocresía" en torno al caso y se mostró "orgulloso" de las jugadoras que habían decidido volver a Irán, incluida la capitana, Zahra Ganbari, quien se echó atrás junto a otras cuatro jugadoras tras presentar una solicitud de asilo en Australia.

El caso llegó a ser comentado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien urgió a las autoridades australianas a dar refugio a las futbolistas, ante posibles represalias que le podía acarrear el gesto, que fue denunciando por la cadena pública IRIB al acusar de "traidoras" a las jugadoras por su protesta, en medio de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra el país asiático.