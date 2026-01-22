La junta de Guinea Bissau convoca elecciones presidenciales y legislativas para el 6 diciembre de 2026

Archivo - Bandera de Guinea Bissau - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La junta de Guinea Bissau ha anunciado este miércoles que las elecciones presidenciales y las legislativas previstas en la Carta Política de Transición --el instrumento normativo adoptado tras el golpe de Estado-- se celebrarán el 6 de diciembre de 2026.

"Se fija el 6 de diciembre de 2026 para la celebración de las Elecciones Legislativas y Presidenciales", reza el decreto presidencial firmado por el propio presidente de transición, Horta N'Tam.

La decisión, tomada "tras consultar al Alto Mando Militar y al Consejo Nacional de Transición", se produce "considerando que se cumplen las condiciones necesarias para la celebración de elecciones libres, justas y transparentes", según el propio texto.

N'Tam, autoproclamado presidente de transición, encabezó un golpe de Estado a finales de noviembre a raíz de las tensiones derivadas de las elecciones presidenciales de noviembre, en las que tanto el expresidente derrocado, Umaro Sissoco Embaló, como el principal candidato opositor, Fernando Dias da Costa, reivindicaron su victoria antes del anuncio de los resultados, cuya publicación fue suspendida a raíz de la asonada.