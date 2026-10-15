La Justicia alemana condena a prisión a dos hombres acusados de espiar para Irán a dirigentes judíos

Bandera de Alemania, frente al edificio del Reichstag, sede del Bundestag alemán, en Berlín - Michael Kuenne / Zuma Press / Europa Press

HAMBURGO 15 Oct. (DPA/EP) -

Un tribunal alemán ha condenado este jueves a dos hombres residentes en Dinamarca a penas de ocho años y medio y cuatro años y medio de prisión, respectivamente, por realizar labores de espionaje para Irán contra representantes de la comunidad judía en Alemania y por otros delitos relacionados con posibles ataques violentos.

En concreto, el Tribunal Regional Superior Hanseático de Hamburgo ha considerado a ambos acusados culpables de espionaje, tentativa de participación en un asesinato e incendio agravado. La resolución de Hamburgo coincide con las penas solicitadas por la Fiscalía Federal, mientras que la defensa había reclamado la absolución de sus representados.

Los acusados habían sido investigados por vigilar al presidente del Consejo Central de los Judíos en Alemania, Josef Schuster, y al presidente de la Sociedad Germano-Israelí, Volker Beck. Además, los magistrados han establecido que el acusado de mayor edad, de 54 años, realizó preparativos para perpetrar un ataque incendiario contra un establecimiento de alimentación kosher --aquella que cumple con las leyes del judaísmo basadas en la Torá-- situado en Berlín, la capital alemana.

De acuerdo con la acusación de la Fiscalía Federal, el hombre de 54 años, de nacionalidad danesa y origen afgano, mantenía contacto directo con la unidad de operaciones en el exterior del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, de quienes recibía instrucciones.

Posteriormente, el condenado contactó con su cómplice, de 43 años, con la intención de incorporarlo a un plan para atentar contra Volker Beck. Según la Fiscalía, el objetivo era que este segundo hombre participara en el asesinato del dirigente o, en su defecto, localizara a una tercera persona dispuesta a llevar a término el ataque.

Los investigadores sostienen que ambos terminaron decantándose por esta segunda alternativa, por la que el acusado de 43 años debía buscar a otra persona que llevara a cabo el atentado.

La Policía danesa arrestó a los dos sospechosos el año pasado en la ciudad de Aarhus, en una operación realizada a petición de las autoridades alemanas.