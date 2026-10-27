La Justicia de China condena a muerte a un antiguo alto cargo acusado de aceptar sobornos millonarios

Archivo - Imagen de archivo de una bandera de China. - JULIEN DELFOSSE / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Justicia de China ha condenado a muerte este martes a Wang Huimin, ex alto cargo del Gobierno encargado de la lucha contra la corrupción en el seno de la Comisión Reguladora de Valores al hallarlo culpable de aceptar sobornos valorados en más de 436 millones de yuanes (unos 58,6 millones de euros).

Un tribunal de la provincia de Sichuan, en el interior del país, ha hallado culpable a Wang de los cargos que se le imputaban, por lo que se ha impuesto en su contra la pena capital y se ha dispuesto que todos sus bienes personales sean confiscados, según informaciones recogidas por el diario estatal 'China Daily'.

Asimismo, ha sido inhabilitado de por vida para el desempeño de cualquier cargo público dada la obtención por su parte de "ganancias ilícitas", las cuales tendrán además que ser devueltas al Estado.

No obstante, la condena se encuentra de momento suspendida, por lo que podría ser rebajada a cadena perpetua, como sucede en la mayoría de estos casos si el condenado no incurre en nuevos delitos durante un periodo de al menos dos años. Además, estas sentencias pueden ser reducidas aún más si los presos mantienen un buen comportamiento en prisión.

En este caso concretamente, la corte ha incidido en que no habrá una conmutación de la pena o no un indulto, por lo que sí podría lograr la cadena perpetua pero es improbable que se reduzca más la pena. El tribunal considera que estos delitos tuvieron lugar entre 1998 y 2005 y que Wang buscaba así aprovecharse de su posición para enriquecerse.

Así, ha considerado adecuada la condena dada la envergadura del caso y las "grandes cuantías" recibidas en sobornos, que provocaron "graves pérdidas al país y a la población china", aunque ha destacado que Wang confesó los delitos cometidos y ofreció detalles de forma voluntaria durante las investigaciones.