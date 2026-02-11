La Justicia ecuatoriana dicta prisión preventiva para el alcalde de Guayaquil, detenido por lavado de dinero

Archivo - Bandera de Ecuador (Archivo) - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Justicia ecuatoriana ha dictado este miércoles prisión preventiva para el alcalde de la ciudad de Guayaquil, Aquiles Álvarez, implicado en el llamado caso 'Goleada' por supuestos delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

La medida ha sido adoptada tras varias horas de alegatos en el Complejo Judicial del Norte de Quito. Asimismo, la Justicia ha pedido la congelación de las cuentas bancarias de Álvarez y de los otros diez detenidos por la trama, según han recogido medios colombianos.

Uno de los alegatos de la Fiscalía para solicitar la prisión preventiva era que Álvarez no portaba la tobillera electrónica en el momento de su detención, una medida cautelar impuesta en el marco de otro caso en el que está implicado, conocido como 'Triple A', por presuntas irregularidades en el sector de los hidrocarburos.

Para los fiscales, estos hechos justifican revocar la libertad condicional de la que disfrutaba Álvarez, quien fue detenido en su domicilio de Samborondón, en la provincia de Guayas, por nuevos delitos. El político ecuatoriano fue elegido en el cargo gracias al apoyo de la Revolución Ciudadana, el partido liderado por el expresidente Rafael Correa (2007-2017).

Entre los detenidos por el caso se encuentran también sus hermanos Antonio y Xavier, presidente y directivo del equipo de fútbol de la ciudad de Guayaquil, Barcelona Sporting Club, respectivamente, así como los gerentes de la Terminal Terrestre de Guayaquil y la Autoridad Aeroportuaria de la ciudad, Carlos Asanza y Pablo Pita.