La Justicia de EEUU ordena restaurar la emisión de Voice of America y reincorporar a miles de trabajadores

Archivo - Imagen de archivo del logo de la emisora Voice of America. - Europa Press/Contacto/Thomas Fuller - Archivo

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Justicia de Estados Unidos ha ordenado a la Administración de Donald Trump restaurar por completo la emisión de Voice of America y reincorporar a miles de trabajadores afectados por lo que considera como un "cierre ilegal" que llevó al "mínimo" las operaciones de la cadena.

El juez de distrito Royce Lamberth ha dado a las autoridades estadounidenses un plazo de una semana para reanudar todas las operaciones de la emisora, creada durante la Segunda Guerra Mundial para contrarrestar la propaganda de la Alemania nazi, según informaciones de la cadena CBS.

La resolución judicial revierte así la orden ejecutiva emitida por Trump para reducir drásticamente su funcionamiento y apunta a una falta de legitimidad a la hora de tomar medidas de este tipo contra la emisora por parte de Kari Lake, nombrada por Trump para dirigir la Agencia de Medios Globales de Estados Unidos (USAGM) y que tomó la decisión antes de que su cargo fuera confirmado por el Senado.

El juez ha lamentado que las acciones del Gobierno son "arbitrarias" y ha sostenido que no se han respetado las leyes que establecen qué regiones debe cubrir Voice of America. Por ello, los trabajadores afectados tendrán que volver a desempeñar sus funciones habituales antes de el cierre.

La orden de Trump, adoptada hace poco más de un año, desembocó en la suspensión de más de 1.300 empleados solo en Voice of America y en la rescisión de contratos en los medios de Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) y Radio Free Asia (RFA).

USAGM, la agencia independiente del Gobierno estadounidense responsable de la difusión internacional de noticias e información, supervisa varios medios de comunicación financiados por el Estado, como Voice of America (VOA) o Radio Free Europe/Radio Liberty.