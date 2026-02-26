La Justicia francesa condena a un año de prisión a una ciudadana iraní por apología del terrorismo

Archivo - Imagen de archivo de una bandera de Francia. - Rachel Sommer/dpa - Archivo

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Justicia francesa ha condenado este jueves a la traductora iraní Mahdié Esfandiari a un año de prisión por apología del terrorismo tras impulsar una campaña en redes sociales en apoyo a los ataques del 7 de octubre de 2023 en Israel.

Un tribunal de París ha condenado a la mujer, que tiene 39 años y ya ha pasado ocho meses en prisión preventiva, por estar detrás de una serie de mensajes publicados en Telegram que glorificaban los ataques del 7 de octubre como "un acto de resistencia" e incitaban a cometer atentados terroristas.

Esfandiari, a quien se le ha impuesto además una prohibición permanente de entrar en territorio francés una vez cumpla la pena, estaba siendo juzgada junto a otros cuatro acusados, entre ellos el ensayista de extrema derecha Alain Soral, según ha recogido la cadena BFM TV.

La mujer, que llegó a escribir que los atentados del 7 de octubre eran unos ataques que "hacían felices a miles de millones de personas en todo el mundo", era también sospechosa de ser una agente al servicio del Gobierno iraní.

La condena de Esfandiari es clave, puesto que las autoridades iraníes habían propuesto que fuera intercambiada por los ciudadanos franceses Cécile Kohler y Jacques Paris, condenados a 20 y 17 años de prisión, respectivamente, en Irán por delitos de espionaje.

Si bien la pareja francesa fue liberada a principios de noviembre de 2025, todavía se encuentra bajo arresto domiciliario en la Embajada de Francia en Irán. Las partes han llevado a cabo recientemente conversaciones para un posible intercambio de presos.