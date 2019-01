La Justicia peruana rechaza el recurso de Keiko Fujimori para salir de prisión

Publicado 04/01/2019 19:22:08 CET

MADRID, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Justicia peruana ha rechazado este viernes el recurso presentado por la líder opositora Keiko Fujimori contra la prisión preventiva que le fue impuesta el pasado mes de octubre en el marco de las investigaciones en su contra por supuesta financiación ilegal de sus campañas electorales.

"La Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional declara infundado, por unanimidad, el recurso de apelación de Keiko Fujimori (...) contra la prisión preventiva de 36 meses dictada en su contra por un presunto delito de lavado de activos", ha informado el Poder Judicial en su cuenta oficial de Twitter.

Fujimori ha alegado ante el tribunal que no hay razones para mantenerla encarcelada. "Yo no me he fugado nunca. Si hay algo que me caracteriza es haber vuelto una y otra vez al Perú", ha dicho en una videoconferencia desde la cárcel de mujeres de Chorrillos, según informa RPP.

"Y no he buscado asilo, pese a que varias personas me lo han sugerido", ha añadido, en alusión al ex presidente Álan García, que se refugió en la Embajada de Uruguay en Lima alegando que era víctima de una persecución política, pero le fue rechazado por lo que tuvo que abandonar la sede diplomática para enfrentar varias causas por corrupción.

El tribunal ha atendido a las razones del fiscal Rafael Vela, para quien la orden de prisión preventiva dictada por el juez Richard Concepción Carhuancho "está correctamente motivada y cumple con todos los estándares de constitucionalidad".

Fujimori está siendo investigada por las supuestas donaciones irregularidades que la constructora brasileña Odebrecht hizo en 2011 a su campaña electoral. La Fiscalía también indaga el dinero recibido para competir en los comicios presidenciales de 2016.

García y los también ex presidentes Alejandro Toledo y Ollanta Humala, así como la mujer de este último, Nadine Heredia, están investigados igualmente en el caso Odebrecht, entre otras causas judiciales. En marzo, Pedro Pablo Kuczynski dimitió para evitar ser cesado por el Congreso por sus presuntos vínculos con la empresa constructora.