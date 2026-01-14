La Justicia rusa condena a más de 1.000 militares ucranianos por "asesinato de civiles" en el Donbás

Archivo - El presidente del Comité de Investigación ruso, Alexander Bastrykin - Europa Press/Contacto/Alexander Demianchuk

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Comité de Investigación ruso, Alexander Bastrykin, ha afirmado este martes que la Justicia rusa ha condenado a más de un millar de militares ucranianos por el supuesto asesinato de civiles en el Donbás.

"Los tribunales han revisado (...) 802 causas penales y 1.069 militares ucranianos han sido condenados por asesinato de civiles, tratos crueles a civiles y participación en combate como mercenarios", ha detallado en una entrevista con la agencia de noticias rusa TASS.

Bastrykin ha indicado también que el total de casos penales en relación a las operaciones militares ucranianas asciende a 898 e involucran a 1.212 individuos vinculados a las Fuerzas Armadas de Ucrania y grupos nacionalistas, así como a mercenarios extranjeros.

Asimismo, el investigador ruso ha señalado que "los daños causados por la destrucción de instalaciones de infraestructura civil" por parte de las fuerzas ucranianas superan los 706.000 millones de rublos (7.699 millones de euros).

La mayor parte de estos daños han sido registrados en lo que ha denominado como "las nuevas entidades constituyentes de la Federación de Rusia", en alusión a las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, donde ha cifrado los perjuicios en "más de 560.000 millones de rublos (6.107 millones de euros)", mientras que la cantidad restante corresponde a "las regiones fronterizas y de retaguardia".