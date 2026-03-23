La Justicia de Rusia multa a Telegram con 110.000 euros por mantener en su plataforma contenido "prohibido"

Imagen de archivo de un teléfono con el logo de Telegram junto a una bandera de Rusia. - Europa Press/Contacto/Hasan Mrad

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de Rusia ha impuesto este lunes una multa de 10, 5 millones de rublos (110.375 euros) a la plataforma Telegram por negarse a retirar supuestamente contenido actualmente prohibido por la legislación rusa, una medida similar a otras tomadas anteriormente por "incitar a la comisión de ataques terroristas" y mantener información que apoya la participación en protestas contra el Gobierno.

El tribunal de Taganski en Moscú, la capital rusa, ha declarado "culpable" a la plataforma y ha impuesto una "sanción administrativa contra la misma", tal y como ha indicado la corte, según informaciones recogidas por la agencia rusa de noticias Interfax.

Asimismo, Telegram ha sido declarada culpable de acuerdo con el Código de Infracciones Administrativas de la Federación Rusia por "violar el procedimiento para restringir el acceso a la información señalada y a los recursos cuyo acceso está sujeto a restricciones" en el territorio ruso.

La Justicia rusa ya ha impuesto medidas similares contra Telgram durante los últimos años por motivos similares sobre la negativa a retirar contenido de la plataforma, en línea con la sentencia dictada en abril de 2025, cuando también se impuso una multa --aunque inferior-- de 7 millones de rublos (unos 74.800 euros).