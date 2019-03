La Justicia de Venezuela condena a cinco años de prisión a la jueza María Afiuni por corrupción

Publicado 22/03/2019 1:42:45 CET

MADRID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de Venezuela ha condenado este jueves a la jueza María Afiuni a cinco años de prisión por corrupción un año después de la paralización del juicio en su contra, según ha informado su equipo legal.

"Acaba de ser condenada la jueza María Afiuni a 5 años de presión. La justicia criminal de Venezuela acaba de hacer historia, condenó a la Juez Afiuni por corrupción espiritual. Es como condenar a alguien por homicidio sin que exista un muerto. No hubo promesa de dinero, ni dinero, por lo tanto no se configura el delito" ha expresado José Amalio Graterol.

El letrado ha indicado que aunque ha sido condenada por corrupción, la sentencia no implica multa alguna ni especifica las supuestas cuantías involucradas en el acto de corruptela. "En la sentencia no se indican cantidades, no dice cuánto cobró", ha manifestado.

Afiuni fue detenida a finales de 2009 por ordenar la liberación del empresario Eligio Cedeño, que fue acusado por corrupción al realizar operaciones fuera del sistema de control de cambio de divisas. El expresidente Hugo Chávez había pedido para la jueza la pena máxima, que son 30 años en Venezuela.

En 2013 la justicia venezolana concedió la libertad condicional a la jueza, que se encontraba en arresto domiciliario por problemas médicos. El juicio en su contra por presunta corrupción comenzó en julio de 2015 y se paralizó en 2018 hasta que fue retomado este mes.