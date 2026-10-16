Kallas admite que Europa no puede sustituir a Starlink a corto plazo ante las restricciones de EEUU a Ucrania

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, durante declaraciones a la prensa antes de asistir al segundo día del Consejo Europeo. Bruselas, a 16 de octubre de 2026. - ALEXANDROS MICHAILIDIS

BRUSELAS, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha lamentado que "desafortunadamente" el bloque no puede reemplazar en un corto espacio de tiempo el sistema de Internet por satélite Starlink, propiedad del magnate Elon Musk, y ha dicho que la creación de una alternativa europea es una de las prioridades de la Agencia Europea de Defensa.

Así lo ha afirmado durante declaraciones a la prensa antes de asistir al segundo día del Consejo Europeo, después de ser preguntada por las restricciones impuestas por Estados Unidos a Starlink, y que ha llevado a Ucrania a suspender algunas misiones de su contraofensiva a Rusia.

"Starlink es realmente necesario para Ucrania y, lamentablemente, Europa no puede sustituir esta capacidad a corto plazo", ha detallado la jefa de la diplomacia europea, que ha augurado que este será uno de los asuntos de debate de los jefes de Estado y de Gobierno reunidos en la capital comunitaria.

Kallas ha recordado que la Agencia Europea de Defensa ya identificó "todas las capacidades críticas" de las que carece la Unión Europea y cuáles son las lagunas que debe subsanar. "Ahora la cuestión es cómo ponerlo en práctica, y tenemos que hacerlo lo antes posible, porque nosotros mismos necesitamos disponer de esas capacidades", ha avisado.

USO DE LOS ACTIVOS RUSOS CONGELADOS

Eso sí, ha expresado su deseo de poder ayudar a Ucrania al menos con la financiación, afirmando que muchos líderes han planteado volver a mantener un debate sobre el uso de los activos rusos inmovilizados por la UE, y que el año pasado finalmente se dejó de lado por le negativa de Bélgica a usarlos, ya que es la sede de Euroclear, donde están la mayoría de los fondos rusos congelados.

El gobierno belga ha explicado en multitud de ocasiones su rechazo alegando que una confiscación de dichos fondos entrañaría riesgos muy significativos para su país, ya que podría enfrentarse a represalias de Rusia, y ha pedido una mutualización de los riesgos financieros y legales que afrontaría si se usan los activos rusos.

"Bueno, muchos han planteado esta cuestión y estoy segura de que volverán a hacerlo hoy. Se trata de los activos rusos inmovilizados. Hemos acordado que no devolveremos esos activos hasta que Rusia pague reparaciones a Ucrania. Ucrania necesita ese dinero ahora mismo. Por tanto, tenemos que trabajar en estos mecanismos de solidaridad para repartir los riesgos entre los Estados miembro", ha afirmado al respecto Kallas.

RELACIONES DIFÍCILES CON EEUU

Cuestionada por el estado de las relaciones entre Washington y Kiev, ante la previsión de que empeoren, Kallas ha desvelado conversaciones con sus pares estadounidenses, en las que los europeos han trasladado que, "si queremos terminar esta guerra, tenemos que aumentar la presión sobre el agresor".

"Porque no se trata únicamente de acabar con esta guerra, sino también de garantizar que Rusia no vuelva a iniciar ninguna otra", ha proseguido en su explicación, trayendo nuevamente al presente la lista de exigencias y de preocupaciones europeas en materia de seguridad que los Veintisiete elaboraron para presentar a Moscú en el caso de unas eventuales negociaciones de paz.

Con todo, la política estonia ha constatado el estado de la relación con Estados Unidos, como cualquiera "puede comprobar", y que reclamar a Rusia una lista de peticiones para no concederle todo lo que le interesa sin obtener nada a cambie es, "en estos momentos, muy difícil conseguirlo", de la mano de "nuestros aliados estadounidenses".