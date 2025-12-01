Kallas afirma que la cumbre de diciembre de la UE no acabará sin encontrar solución para financiar a Ucrania

La Alta Representante de la UE, Kaja Kallas, junto al ministro de Defensa ucraniano, Denis Shmigal, en una reunión en Bruselas. - ALEXANDROS MICHAILIDIS // EUROPEAN COUNCIL

BRUSELAS 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha afirmado este lunes que los líderes del bloque no acabarán la cumbre de diciembre hasta encontrar una solución para financiar a Ucrania, en un momento en el que persisten las dudas legales sobre el uso de los bienes rusos congelados para un préstamo para Ucrania.

"Bélgica tiene preocupaciones legítimas sobre los riesgos, pero todos los demás Estados miembro han manifestado su disposición a compartir esos riesgos, por lo que estamos debatiendo estas cuestiones", ha indicado la jefa de la diplomacia europea en declaraciones al inicio de la reunión de ministros de Defensa que tratarán a ayuda militar a largo plazo a Ucrania, asumiendo que Kiev necesitará al menos 70.000 millones de euros anuales para mantener su Ejército aun si se pacta un alto el fuego con Rusia en el marco de las negociaciones lanzadas por Estados Unidos.

En este sentido, Kallas ha adelantado que la UE "no abandonará el Consejo de diciembre sin un resultado sobre la financiación de Ucrania". En todo caso, no ha incidido en que la solución vaya a ser el uso de la liquidez de los activos rusos congelados en Europa, opción favorita de las instituciones europeas pero que se enfrenta a incertidumbre legal y dificultades técnicas para que los fondos lleguen a tiempo a Ucrania.

A unas semanas de la cumbre, una veintena de Estados miembro están a favor de utilizar los activos rusos congelados en Europa pero siguen las dudas legales de Bélgica, mientras otro grupo pequeño de países sigue sin apoyar la medida.

"SEMANA CRUCIAL PARA LA DIPLOMACIA"

Sobre las negociaciones entre ucranianos y estadounidenses para avanzar en el plan de paz propuesto por Washington para poner fin a la invasión rusa de Ucrania, la ex primera ministra de Estonia ha indicado que los ucranianos están "solos" en las negociaciones e indicado que serían más fuertes si en la mesa estuvieran acompañados de europeos.

"Si estuvieran junto a los europeos, sin duda serían mucho más fuertes, pero confío en que los ucranianos se defiendan por sí mismos", ha expuesto.

Así las cosas, ha indicado que se trata de una "semana crucial para la diplomacia" en cuanto a poder poner fin a la guerra. "Nos enteramos de que las conversaciones en Estados Unidos fueron difíciles, pero productivas", ha afirmado, antes de una reunión en la que habrá un intercambio informal con el titular de Defensa ucraniano, Denis Shmigal.