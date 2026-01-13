Kallas avisa de que si cae el "régimen" iraní debe haber "alternativas internas" que funcionen

Archivo - La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas. - Hannes P. Albert/dpa - Archivo

BRUSELAS 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Alta Representante de Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, ha reiterado este martes desde Berlín el apoyo del bloque europeo a la sociedad iraní que protesta en las calles pese a la represión, aunque ha dejado claro que si cae el "régimen" debe haber "alternativas internas" para que tenga éxito y propicien una transición.

"La historia está llena de ejemplos de derrocamientos de regímenes, pero la pregunta es qué viene después. Ahora mismo no está claro si el régimen va a caer o no (...), pero en la historia hay ejemplos de que son necesarias alternativas internas para que funcione", ha expresado en una rueda de prensa en Alemania, al ser preguntada hasta dónde está dispuesta la Unión Europea en esta crisis.

La jefa de la diplomacia europea ha querido también subrayar que es "evidente" que las protestas son "masivas" y que las autoridades están respondiendo con "represión y asesinados brutalmente a personas para incitar el miedo en la sociedad".

La Unión Europea, ha recordado la ex primera ministra estonia, ya impone sanciones a Teherán --también ha incluido a la Guardia Revolucionaria Islámica en la lista negra por violaciones de Derechos Humanos-- y ha confirmado que hay "discusiones" en marcha a nivel de Veintisiete para explorar nuevas medidas.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de hecho, ha informado en un comunicado este mismo martes que trabaja junto a Kallas para presentar "rápidamente" los Estados miembro una propuesta de nuevas sanciones que, según han indicado a Europa Press fuentes comunitarias, podrían estar ya sobre la mesa de los ministros de Asuntos Exteriores en su reunión del próximo día 29 en Bruselas.

De manera similar se ha expresado el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, quien en la misma rueda de prensa junto a Kallas ha avisado de que por la información que tienen los europeos la sociedad iraní "no quiere un cambio de régimen forzado por poderes extranjeros".

"Todos sabemos bien que (un cambio forzado desde el exterior) podría ser la causa de futuros problemas más adelante", ha concluido el ministro alemán.