Kallas explorará con los 27 levantar las sanciones a Delcy Rodríguez tras proponerlo España

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas - FRANCOIS LENOIR

BRUSELAS 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha anunciado este lunes que pedirá a los Veintisiete levantar las sanciones comunitarias impuestas contra la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, después de que España lo haya solicitado como un gesto en apoyo en respuesta a la aprobación de la ley de amnistía.

"Voy a proponer que levantemos las sanciones de Delcy Rodríguez, la actual presidenta de Venezuela", ha indicado la jefa de la diplomacia europea en una rueda de prensa tras la reunión de ministros de Exteriores de la UE celebrada este lunes en Bruselas, en la que el Gobierno español ha pedido a sus homólogos quitar las sanciones comunitarias a la sucesora de Nicolás Maduro.

Kallas ha detallado que aún no hay una propuesta concreta sobre la mesa, pero que la Comisión Europea trabajará para levantar las sanciones impuestas a Rodríguez cuando era vicepresidenta venezolana, toda vez que también habrá que reconsiderar "en un sentido amplio" la relación y el enfoque de la UE hacia las autoridades venezolanas.

El anuncio de Kallas tiene lugar después de que el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, haya propuesto en el Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) de la UE que se retiren las sanciones contra Rodríguez como gesto por ir en la "buena dirección" tras la aprobación de la amnistía.

"Es un poco chocante que la actual presidenta mantenga unas sanciones que vienen arrastradas del momento en que era vicepresidenta. Porque precisamente para mantener ese diálogo la UE prácticamente nunca sanciona ni al presidente ni al ministro de Exteriores", ha afirmado Albares en declaraciones a los medios antes de asistir al encuentro.

